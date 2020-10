En Los Reyes La Paz, más de 40 mil habitantes sin agua potable : Fernando González

Los Reyes La Paz, México.- En el municipio de La Paz habitan al menos 300 mil personas, esto según los datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, la localidad se ubica a tan solo 25 kilómetros de centro de la Ciudad de México, sin embargo, en La Paz al menos 40 mil personas habitan en viviendas sin servicios básicos como agua potable.



Las familias llevan años solicitando se atienda su necesidad y que las autoridades realicen la introducción de la red de agua para poder tener el vital líquido, sin embargo, su petición ha sido ignorada. Lomas de San Sebastián es una de las comunidades que no cuentan con el servicio, ante esto las familias que ahí habitan se ven en la necesidad de comprar el agua en pipas privadas que les surten a precios elevados, las personas la almacenan en tinacos y tambos, el gasto que les genera es de alrededor de 800 pesos cada mes, esto en una de las comunidades con mayor índice de rezago social.



’Aquí necesitamos de todo, no hay pavimentaciones, ni drenaje, ni agua y ninguna autoridad se preocupa por nosotros, estoy muy agradecida con el líder social Fernando González y al Movimiento Antorchista porque se preocupan por nosotros y por mejorar nuestras condiciones de vida’ afirmó Laura León, habitante de la colonia Lomas de San Sebastián.



Ante este escenario de total indiferencia gubernamental, el Movimiento Antorchista en Los Reyes La Paz, que permanentemente ha buscado mejorar las condiciones de vida de los pacenses, ha impulsado desde hace algunos años que las familias puedan recibir agua de calidad y a un precio mucho menor.



El líder social Fernando González asegura que la zona de Lomas de San Sebastián no permanecerá por siempre en el olvido, ’El Movimiento Antorchista siempre velará por los pobres de México y buscará mejorar las condiciones de vida de los pacenses’



El Movimiento Antorchista ha demostrado interés por dar mejores condiciones de vida para los pacenses, durante 25 años ha trabajado en pro de quienes lo necesitan, pues a través de la organización popular han demostrado que las condiciones adversas se pueden mejorar y transformar.