En Los Reyes La Paz "Unión de Mujeres por La Paz" exigen alto a violencia de género

Los Reyes La Paz, México.- La Unión de Mujeres por La Paz dirigió un mensaje a medios de comunicación para denunciar la violencia que viven las mujeres en el municipio de Los Reyes La Paz y la indiferencia gubernamental de la alcaldesa morenista. La conferencia fue encabezada por Heriberta Martínez Romero e Irene Montiel González.



’Debemos formar un frente común para dar una lucha y cambiar la situación que se vive, a través de los medios de comunicación, redes sociales y la manifestación pacífica es como buscamos visibilizar el problema, y a través de este frente común buscaremos mejores condiciones de vida para las mujeres pacenses’, informó Martínez Romero.



En la conferencia de prensa se hizo un llamado a toda la sociedad para agruparse en la Unión de Mujeres por La Paz con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, además de lograr acciones gubernamentales que combatan el grave problema que se vive en el municipio mexiquense.



’A pesar de que se cometen delitos contra las mujeres, La Paz no está tipificado con alerta de género, acción que ayuda a que las autoridades trabajen para combatir los delitos contra la mujer. Datos de las propias instituciones procuradoras de justicia, en el municipio hay violaciones simples, equiparas, violencia intrafamiliar y feminicidios, tenemos una alcaldesa que ha minimizado el problema. No hay acciones para combatir, no se destina un presupuesto al problema’, afirmó Irene Montiel.



Heriberta Martínez informó que el miércoles 25 de noviembre se realizará una marcha en el municipio, misma que llegará a las inmediaciones del palacio municipal de La Paz, podrán participar todas las mujeres del municipio que decidan sumarse a la lucha de mujeres que buscan acabar con la violencia e inseguridad.



’El día 25 de noviembre es simbólico, es el día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, por esta razón anunciamos nuestra marcha de protesta, invitamos a la sociedad a sumarse y juntos luchar por cambiar la realidad, no debemos acostumbrarnos a vivir con miedo’, aseguró Heriberta Martínez.