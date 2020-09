En lugar de diálogo, Edomex aplica la fuerza a mujeres víctimas: Diputados

Ecatepec, Méx., a 11 de septiembre de 2020. Diputados locales condenaron la actuación del Gobierno del Estado (GEM) por desalojar de manera violenta y detener a 11 mujeres que se manifestaban en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), quienes protestaban por falta de respuesta a sus quejas contra autoridades.



Y exigieron sanciones a quien pidió y ordenó el operativo, pues en lugar de diálogo se ejerce la fuerza contra las quienes ya son víctimas de agresiones, y omisión de autoridades.



En videos difundidos en redes sociales de la detención registrada en la madrugada, se observa a policías ministeriales jalonear y detener de manera violenta a varias manifestantes y niños, incluyendo una mujer embarazada, por quien sus compañeras pedían respeto. Las mujeres fueron subidas a camionetas donde incluso se escuchaba el llanto de menores que las acompañaban, y fueron trasladadas al Ministerio Público de Atizapán.



Aunque ya fueron liberadas las mujeres detenidas esta mañana, la diputada del Distrito 8 local, Azucena Cisneros Coss rechazó la actuación del Gobierno del Estado de México, pues no puede atribuirse este tipo de medidas violentas ante una protesta, como si se viviera en un estado de excepción.



’Rechazamos todo tipo de violencia contra ciudadanos, hay un hartazgo por tanta violencia e inseguridad hacia las mujeres y la respuesta no puede ser el desalojo y la violencia, debe privilegiarse el diálogo en todo sentido’, aseveró la legisladora de Ecatepec.



Mientras que el diputado del Distrito 22 local, Faustino de la Cruz Pérez también condenó la acción arbitraria cometida por el gobierno mexiquense, contra las mujeres, quienes son el sector más vulnerado en sus derechos, en su integridad y seguridad, y que justamente se manifestaban para exigir atención por casos de desaparecidos y violencia en su contra.



’Ecatepec es uno de los municipios que tiene Alerta de Género, que aparece en los primeros lugares de violencia contra ellas, somos el municipio y el estado con mayor incidencia, donde la autoridad no ha hecho justicia, actúa con opacidad, de manera lenta y violenta los derechos con esta acción, donde en lugar de ser escuchadas y establecer mesas de diálogo, lo que ofrece el gobierno estatal es el garrote’, acusó el legislador de este municipio.



Aseveró que desde el Grupo Parlamentario de Morena demandan al Gobernador Alfredo del Mazo deslindar responsabilidades, y castigar de manera pronta y expedita a quienes dieron la orden de actuar contra las mujeres que reclamaban justicia, por quienes han perdido a sus seres queridos, o sido víctimas de violencia, y forman parte de las estadísticas de un gobierno incompetente y omiso.



Faustino de la Cruz alertó en que este tema no sea utilizado por el gobierno estatal como una cortina de humo para desviar la atención, por la visita del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador a la entidad, para supervisar las obras del Tren Interurbano, una obra faraónica, plagada de corrupción, que inicialmente fue presupuestada en 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña y Eruviel Ávila, luego se elevó a 60 mil millones y ahora requiere 30 mil millones de pesos más para concluirse.