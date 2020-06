En lugar de estar creando bloque Opositor necesario crear estrategias para el apoyo empresarial y comercial: Ulises Murguía

El Diputado Federal, Ulises Murguía Soto, hizo un llamado a evitar la confrontación y la división en México, pues en nada ayuda al avance económico ni político de nuestro país.



Vuelvo a reiterar que hoy las élites que fueron beneficiadas por décadas por gobiernos corruptos, ven amenazados sus oscuros intereses fue por ello el surgimiento del documento denominado El Bloque Opositor Amplio (BOA).



Murguía Soto, se sumó a la postura del coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, quien expresó que "El Bloque Opositor Amplio’ es la nueva treta de los trúhanes de siempre y representa la política que las y los mexicanos desterramos en el pasado proceso electoral.



Los tristes opositores a la transformación de México no entienden que mirando al pasado es imposible construir un futuro de esperanza para todos’.



Ulises Murguía, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, secundó lo manifestado por MORENA en el sentido de que ’no se dan cuenta que lo más importante para este país es pensar primero en los pobres y crear estrategias de apoyo empresarial y comercial para poder fomentar un compromiso de mantener el empleo en México y en crecer con más y nuevos empleos’, dijo.



Asimismo, el legislador, destacó la necesidad de tener un control real sobre la economía informal y detener los pagos a la deuda externa y poder así generar un equilibrio entre estos factores y que se vea de forma muy clara el apoyo de estos sectores.



" En momentos críticos y de importancia para el país, se habían logrado acuerdos de importancia con algunos partidos políticos de oposición, para lograr una mejor unión y un trabajo conjunto con el partido en el Gobierno en lugar de hacer campañas de desprestigio y de ataques agazapados donde todos pierden".



Murguia Soto es claro sobre el particular: ’Es mejor la unión que la ruptura, acuerdos, que planes de separación y aislamiento, pero sobre todo, para llegar a acuerdos en beneficios sociales, de economía nacional, de mejorar la administración pública y no de beneficios mezquinos o de unos cuantos.



Eso ya se acabó, Mexico ya cambio. La gente ya cambió y hoy sí opinan, comparten puntos de vista y están mejor informados y comunicados’, dijo



Ulises Murguía abundó que como ya se dijo, "la consolidación de la Cuarta Transformación es un logro del pueblo de México, que se organizó para cambiar la forma en que se hace política, para reorientar la función del gobierno.



Este movimiento tiene como principio terminar con la desigualdad, con la corrupción, dejar de excluir a la mayoría de la toma de decisiones y garantizar los derechos sociales para todas y todos.



Este es un cambio que millones de mexicanos decidieron en las urnas y que diariamente defienden con su esfuerzo y trabajo".