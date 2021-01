En marcha vacunación Covid-19, al personal de 10 hospitales del IMSS zona Oriente

Zona Oriente estado de México.-La mañana de este miércoles la delegación de la región Oriente del estado de México dio a conocer que con relación a la vacunación COVID-19 a trabajadores de unidades médicas, la vacunación está en marcha.



De acuerdo a instrucciones federales, la vacunación COVID-19 está en marcha e incluye al personal de salud que atiende la emergencia sanitaria en los 10 hospitales de esta demarcación.



En los dos nosocomios 100 por ciento COVID-19 de esta región, el HGR No. 72 en Tlalnepantla y el HGZ No. 76 en Ecatepec, se incluye a la totalidad del personal de todas las categorías.



En tanto que en las unidades híbridas (atención COVID y no COVID) HGZ No. 71 en Chalco, HGZ No. 53 en Los Reyes, HGZ No, 197 en Texcoco, HGR No. 196 en Ecatepec, HGZ No. 68 también en Ecatepec, HGR No. 200 en Tecamac, HGZ No. 98 en Coacalco y HGZ No. 57 en Cuautitlán, se contempla al personal de primera línea de atención.



Personal de nuestros hospitales fueron debidamente capacitados para garantizar que la vacunación sea oportuna y efectiva.