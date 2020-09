En medio de ovaciones, Félix Salgado se separa del Senado

El senador Félix Salgado Macedonio se separó del cargo de manera indefinida, con el reconocimiento público de 27 legisladores de todas las fracciones parlamentarias, que dieron cuenta del trabajo realizado por el guerrerense en beneficio de los mexicanos.



En la sesión de este lunes, el Pleno del Senado de la República aprobó la licencia de Salgado Macedonio para separarse del cargo de manera indefinida, a partir del 16 de septiembre.



Desde Tribuna, el morenista dijo que se va "muy satisfecho", pues se logró reformar una cuarta parte de la Carta Magna en temas torales y se aprobaron todas las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió como "un gran presidente".



"Yo voy a Guerrero a otras tareas y parafraseando a nuestro paisano Agustín Ramírez: Vámonos para Guerrero porque le falta un lucero y ese lucero... eres tu", expresó.



--- Recibe el reconocimiento de todas las bancadas



Una vez que la Mesa Directiva dio lectura a la solicitud de licencia de Félix Salgado Macedonio, senadores de todas las expresiones políticas pidieron el uso de la palabra para expresar su reconocimiento al guerrerense.



En total, 27 senadores de Morena, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y el independiente Emilio Álvarez Icaza levantaron la voz para reconocer la participación histórica del guerrerense en la vida política y la lucha social a nivel estatal y nacional.



El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, expresó que Salgado "se va a cumplir con su aspiración y su sueño".



"Es un hombre ingenioso, popular, auténtico, pero sobre todo, un hombre con mucho amor a su pueblo y a su tierra; Félix es Félix y el grupo mayoritario de Morena le quiere desear éxito en su futuro político, en donde esté", expresó.



La morenista Mónica Fernández Balboa, afirmó que el estilo de Félix Salgado Macedonio, "solidario, polémico, fuerte, pero siempre comprometido con el bienestar de los que menos tienen" será recordado en la Cámara de Senadores



"Es un pesar para la bancada de Morena que se vaya de licencia, sin embargo, estamos seguros de que el camino al que va, el trabajo que va a seguir haciendo por los mexicanos, va a ser fructífero", expresó.



Cristobal Arias, también de Morena, se refirió a Félix Salgado Macedonio como "un gran luchador social" que ha estado de manera permanente en la batalla por la democratización de la vida nacional, al lado de otros luchadores como son Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo e Ifigenia Martínez.



Los senadores Mauricio Kuri González, Gustavo Madero Muñoz y Lilly Téllez, del PAN, le desearon "la mejor de las suertes" en esta nueva etapa.



"A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, hay respeto, aprecio y reconocimiento de su trabajo (...), los estilos se agradecen porque son frescos, propios, que lo caracterizan; seguiremos en trincheras distintas, pero el aprecio que está a nivel personal, se conserva", expresó Madero.



A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, Miguel Ángel Mancera le deseó a Salgado Macedonio "mucho éxito".



"Podremos estar de acuerdo o no, pero sin duda, eres un senador de debate de ideas", le dijo.



Por parte del PRI, recibió el reconocimiento de Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastelum y Claudia Ruiz-Massieu Salinas.



"Mi amigo, hemos tenido muchas coincidencias en beneficio de nuestro estado, también muchas coincidencias políticas; Guerrero es primero y requiere del concurso de la pluralidad política", expresó Añorve.



Por su parte, Ruiz-Massieu reconoció el trabajo que Salgado Macedonio realizó como presidente de la Comisión de Defensa Nacional.



"Siempre habrá nuevas ocasiones para trabajar juntos por Guerrero y por México", le dijo.



La senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, también expresó su respaldo al trabajo del guerrerense.



"Luchadores sociales como usted necesita el país, que es un ejemplo para generaciones como la mía, que aprendemos de legisladores como usted, senador", le externó.



Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, le deseó "todo el éxito" en sus proyectos futuros y lo conminó a no apartarse de sus convicciones ni de su estilo particular de hacer política.



Dante Delgado Rannauro, de MC, expresó que existen diferencias políticas, pero reconoció en Salgado Macedonio a "un hombre de congruencia y vinculado a su pueblo".



El senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del PVEM, destacó en el guerrerense su "capacidad para generar debate polémico y la congruencia en su actuar público".



Por ello, auguró que "tiene mucho más futuro que presente en Guerrero" y le ratificó el respaldo del PVEM.



El independiente Emilio Álvarez Icaza destacó la trayectoria y capacidad política de Félix Salgado



Subrayó que el estado de Guerrero enfrenta "momentos sumamente críticos" y tiene la agenda de derechos humanos más complicada del país; sin embargo, confió en que Félix Salgado Macedonio tiene la capacidad de "construir la paz y la justicia que tanta falta hacen en este estado".



De la bancada de Morena también expresaron su reconocimiento los senadores Alejandro Armenta Mier, Julio Menchaca Salazar, Rocío Abreu Artiñano, Ricardo Ahued Bardahuil, Higinio Martínez Miranda, Lucy Meza, Maribel Villegas Canché, Salomón Jara Cruz, José Narro Céspedes, Joel Molina Ramírez, Bertha Caraveo Camarena y Eduardo Ramírez Aguilar.