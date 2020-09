En medio de protestas, el PRI ahora sí consigue la presidencia de la Cámara

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Miércoles 02 septiembre 2020.-A dos días de que el PRI no consiguió los votos necesarios para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los legisladores volvieron a discutir el tema y, esta vez, la planilla que encabeza la priista Dulce María Sauri sí fue aprobada por mayoría calificada, con 313 sufragios a favor, 123 contra y 21 abstenciones.



Los otros integrantes de la planilla aprobada son Dolores Padierna (Morena), Xavier Azuara (PAN) y Sara Rocha (PRI), como vicepresidentes, y María Guadalupe Díaz (Morena), Karen Michel González Márquez (PAN), Martha Hortensia Garay (PRI), Julieta Macías (MC), Héctor René Cruz (PES), Lyndiana Elizabeth Bugarín (PVEM) y Mónica Bautista Rodríguez (PRD), como secretarios.





El petista Gerardo Fernández Noroña acusó que hubo una operación de Estado para imponer en la mesa a Sauri. Aseguró que hay división de poderes y que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no tenía por qué intervenir en este asunto.



Fernández Noroña, quien aspiraba a presidir San Lázaro, dijo esto en referencia a una nota del diario El Universal que expuso que el diputado morenista Mario Delgado y Sánchez Cordero impulsaron a Sauri a cambio de que no se promovieran controversias constitucionales.



Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rechazó cualquier señalamiento y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador respeta la autonomía del Poder Legislativo.



"En Morena no se nos olvida a qué venimos a la Cámara: a regenerar la vida pública", dijo. "Aquí manda la mayoría y está muy claro quién es mayoría".



En su exposición, el priista René Juárez Cisneros, líder de la bancada, señaló que "civilidad no es sinónimo de debilidad", y que quien presida la mesa debe tener serenidad y prudencia y actuar con apego a la ley.



"No nos mueve la obsesión por un cargo, exigimos lo que por derecho nos corresponde", dijo.



En respuesta, en varias ocasiones legisladores de otras bancadas lo interrumpieron con un conteo hasta el 43, en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa.



Diputados de PES, PAN y MC expresaron su apoyo al PRI para dirigir la mesa. En contraste, algunos legisladores de Morena, PES y PT gritaron "¡Asesinos!" a los priistas, cuando Juárez Cisneros señaló que está de acuerdo con que Morena se quede la Jucopo y el PRI la mesa.



La semana pasada, PT y PRI protagonizaron una confrontación para conseguir los diputados que les hacían falta para colocarse como la tercera fuerza política en la Cámara. Si bien al inicio de la 64 Legislatura, en 2018, el PT ocupaba ese puesto, hubo varios movimientos posteriores que lo desplazaron.



Hasta la semana pasada, el PRI estaba en el tercer puesto, por lo que apeló al acuerdo fundacional de la Legislatura para ahora tener la mesa.



El PT sumó diputados para posicionarse encima del PRI y evitar que el tricolor presidiera la mesa, pero finalmente la Jucopo acordó "respetar la ley", como había pedido el presidente López Obrador, y apoyó la planilla encabezada por Sauri.

Fuente: Expansión Política