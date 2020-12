En mensaje dirigido a toda la nación, AMLO pide no salir a las calles y evitar reuniones durante fiestas decembrinas por covid-19

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 04, DICIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dio lectura a una carta dirigida a toda la nación, pidió actuar con responsabilidad durante las fiestas decembrinas y propuso no salir a las calles, a menos que sea necesario, y evitar reuniones para disminuir la probabilidad de contagios de coronavirus covid-19.



En el mensaje a la población el Mandatario se dirigió a toda la nación, especialmente a los habitantes de la Ciudad de México, para recocer la importancia de festividades como Navidad, Año Nuevo o Día de Reyes, sin embargo, destacó que hay que tomar consciencia sobre la actual emergencia sanitaria.



’Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que, en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones, (...) actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de covid-19 sigue causando estragos y, mientras no haya una vacuna, lo mejor de todo es cuidarnos a nosotros mismos’, dijo.



Señaló que su gobierno no limitará las libertades de los ciudadanos, pues no es partidario de medidas coercitivas ni restricciones.



Sin embargo, hago un llamado para actuar con ’plena responsabilidad’ y que no se relaje la disciplina.



’Les propongo lo siguiente: Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre.





Siempre hay más gente en la calle hasta el 24, fui jefe de Gobierno de esta ciudad y en este mes hay problemas de vialidad’, sugirió.



También, el Presidente pidió optar por la comunicación telefónica o digital con la familia y amigos, ’que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos’. En caso de que este tipo de reuniones no puedan ser evitadas, pidió que éstas no sean amplias, sino limitadas.



El Mandatario llamó a monitorear los síntomas del covid-19, tales como el dolor de garganta, tos, fiebre, y acudir de inmediato a las autoridades de salud. ’Si tiene síntomas, procura hacerte la prueba’, dijo, y pidió acudir a una clínica o al centro de salud más cercano, especialmente si se padecen enfermedades crónicas.



’Dejemos los regalos de Navidad para otro momento, recuerda: Regala afecto, cariño, amor, no lo compres. (…) Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos, nada material es más importante que la vida’, indicó.



Para finalizar su mensaje, el Mandatario informó que se ampliará la capacidad de los centros de salud, sobre todo en la Ciudad de México, para que ninguna persona se quede sin atención médica durante esta temporada.



EL BANCO DEL BIENESTAR OPERARA EN PRIMERA ETAPA CON MIL SUCURSALES



El Mandatario afirmó que el Banco del Bienestar operará en una primera etapa con mil sucursales y se espera que puedan dispersar hasta 500 mil millones de pesos anuales a las comunidades más alejadas del país a partir de 2021.

’Van a dispersar muchísimo dinero porque esta red, en su operación completa, va a dispersar hasta 500 mil millones de pesos al año, sí para los pueblos más alejados; y se espera que se integre la nómina magisterial y de los trabajadores del Estado’, explicó.



Asimismo, indicó que los avances de construcción de las sucursales ya cuentan con un avance de 400 puntos terminados y que otros 600 se encuentran en una etapa avanzada, por lo que esperan comenzar su operación a mediados de 2021.



Sobre las personas que operarán estos bancos, el Presidente declaró que ’se escogerá a gente honrada, que sean de las regiones donde se van a instalar los bancos porque la mayoría estarán en comunidades muy apartadas’.



Actualmente la red de bancos comerciales cuenta con una amplia cobertura en zonas urbanas; sin embargo, en las áreas rurales se dificulta el acceso a un crédito por la escasa presencia de sucursales y, de acuerdo con el Banco Mundial, el campo mexicano cuenta con un déficit crediticio para productores agrícolas.



El Presidente señaló que ’el problema que tenemos es que toda la dispersión de recursos que hacemos no llega a través de sucursales del banco porque simplemente no existen en zonas alejadas’.



Aprovechó para presumir que la red del Banco del Bienestar será autosostenida porque se evitará pagar comisiones por gastos de operación a los bancos comerciales. Además, paralelo a la construcción de sucursales, el gobierno federal creará una red de conectividad a internet para que las familias más pobres de 230 mil comunidades puedan hacer uso de nuevas tecnologías.