En México ascienden a más de 8 mil pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar no están llegando a sus metas de tratamiento por pandemia de Covid-19

JUEVES, 08, OCTUBRE, 2020

El Dr. Guillermo Cueto Robledo, Jefe de urgencias Cardioneumológicas del Hospital General de México, acompañado del Dr. Tomás Pulido Zamudio, Jefe de Departamento de Cardiología ’Ignacio Chávez’ e investigador participante en el estudio, y el presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), Pablo Trejo Pérez, ofrecieron conferencia de prensa virtual.



El Dr. Cueto Robledo, dijo en un grupo altamente vulnerable, se estima que más de la mitad de los pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), en México ascienden a más de 8 mil- no- están llegando a sus metas de tratamiento, comprometiendo su salud debido a pandemia de Covid-19.



Señaló que la HAP es una enfermedad rara, catastrófica, incapacitante y potencialmente mortal, que se caracteriza por la elevación de la presión sanguínea en las arterias que van del lado derecho del corazón a los pulmones, ocasionando un aumento en la resistencia vascular pulmonar, y como consecuencia, falla cardiaca derecha y muerte temprana.



La dificultad para respirar que ocasiona esta enfermedad, limita las actividades cotidianas de los pacientes, como caminar algunos metros, subir escaleras e incluso salir de compras.



El especialista consideró que por tal motivo, en esta nueva normalidad se hace aún más necesario contar con una estrategia terapéutica eficaz y atención integral, que permita a los pacientes mantenerse bajo control y sin complicaciones cardiorespiratorias, las cuales incluso pudieran confundirse con alguna otra enfermedad que comprometa la respiración.



Si bien existen diferentes opciones terapéuticas para la HAP, muchos pacientes actualmente son tratados con inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (iFDE-5), no obstante datos clínicos indican que del 20-60% de los pacientes con HAP que reciben iFDE5 no alcanzan o no mantienen los objetivos del tratamiento para el control de la enfermedad, lo cual pone en riesgo la vida de los pacientes.



El Jefe de urgencias Cardioneumológicas del Hospital General de México, indicó que ante la falla terapéutica de los iFDE-5, es común que se agregue una terapia adicional para conseguir que estos pacientes estén en bajo riesgo de mortalidad.



En respuesta a esta situación, un estudio presentado recientemente en el Congreso Virtual de la European Respiratory Society, ratificó la conveniencia de sustituir las actuales terapias de inhibidores de la fosfodiesterasa-5, por una alternativa terapéutica diferente como riociguat, la cual ha demostrado mayor eficacia para llegar a los objetivos terapéuticos y con ello, mejorar la salud y el bienestar de los pacientes con HAP, y en consecuencia, reducir el riesgo de mortalidad.



El Dr. Tomás Pulido Zamudio, aseguró que el estudio fase IV ’REPLACE’, realizado en 22 países con la participación de 226 pacientes, mostró que las personas con HAP que tuvieron una respuesta clínica insuficiente al tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (taladafil o sildenafil) - administrado solo o en combinación con un antagonista del receptor de endotelina (ARE) - presentaron beneficios significativos cuando cambiaron al tratamiento con riociguat], destacó.



El número de pacientes que alcanzaron el objetivo de mejoría clínica significativa y ausencia de deterioro clínico fue dos veces más alto en el grupo de riociguat (41%) que los del grupo tratado con inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (20%),incluyendo pacientes que estaban en terapia combinada con iFDE-5 más ARE, lo que significa que la transición a riociguat aumentó importantemente la posibilidad de alcanzar tal mejoría clínica.



El Dr. Pulido Zamudio, aseveró que esta transición a riociguat mejoró en los pacientes con HAP la capacidad de ejercicio, redujo un biomarcador de insuficiencia cardíaca al optimizar la función cardíaca y pulmonar, y mejoró la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la mayoría de los pacientes, permitiéndoles recuperar su independencia para realizar actividades cotidianas.



"Es gratificante y esperanzador ver que el 41% de los participantes del estudio REPLACE alcanzaron el objetivo primario de mejoría clínica al pasar de la terapia con inhibidores de la FDE-5 a riociguat, lo cual sugiere que los pacientes con respuestas inadecuadas a las terapias con iFDE-5 pueden beneficiarse de la transición a riociguat’, agregó el especialista.



Un punto importante por destacar es que riociguat está incluido en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, lo que significa que esta terapia debería estar disponible en todas las instituciones de salud pública del país.



El presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar, Pablo Trejo Pérez, destacó que los pacientes con HAP se encuentran en un riesgo mayor durante la pandemia, ya que además de ser un grupo vulnerable frente al COVID-19, la conversión de los hospitales donde eran tratados a hospitales de atención para coronavirus, ha generado un efecto negativo en su atención, que va desde la falta de acceso o retraso en la entrega de medicamentos, hasta el retraso o cancelación de consultas, estudios y terapias de rehabilitación, acciones que pueden promover el deterioro de la salud de los pacientes con HAP.



En razón de ello, exhortó a todas las instituciones de salud no bajar la guardia durante la pandemia, y procurar el acceso a medicamentos específicos y a una atención integral, dado que estas acciones son esenciales para poder mantener en buenas condiciones a los pacientes con HAP.



El presidente de la HAP México reconoció que la Hipertensión Arterial Pulmonar y sus tipos no son curables, pero si se cuenta con un sistema de salud con una estrategia integral de atención y acceso a tratamientos específicos aún en esta ’nueva normalidad’, esta enfermedad puede ser controlada, evitando su progresión y salvaguardando la vida de los pacientes.



HAP México Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar México A.C., es una Asociación Civil para el apoyo de pacientes con Hipertensión Pulmonar y sus tipos, fundada en 2006.



Su misión es lograr el bienestar de los pacientes y familiares, mediante la formación de una comunidad que persigue aumentar la conciencia sobre el padecimiento, su diagnóstico oportuno, el apoyo integral, la atención y tratamientos accesibles, así como el reconocimiento.

