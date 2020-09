En México, estamos padeciendo una pandemia mortal.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pretende actuar como verdadero Hitlersito, si antaño que carecía del poder que hoy tiene, era déspota con periodistas, y peor aún con quienes le hacían públicamente señalamientos negativos. AMLO, por siempre ha sido un sujeto vengativo, en verdad me causa tristeza, enterarme la manera tan déspota conque trata a integrantes de medios informativos durante cuestionamientos en su perorata mañanera que ofrece de manera cotidiana en palacio nacional, eso de que se dirija a los camaradas como fifís, chayoteros, hampones, manipuladores, maiceados, entre otros señalamientos ofensivos, compañeros por dignidad no deben de aceptar esas ofensas a su personalidad profesional.



AMLO, antes de llegar a jefe del ejecutivo federal, como reportero del prestigiado diario Unomásuno, en varias ocasiones durante sus comparecencias públicas lo entrevista de manera exclusiva varias veces, a regañadientes lo acepto, con su advertencia ’pero nomás no publicas mi declaración y…. afortunadamente la editorial siempre destaco el material de mis entrevistas, y por ello jamás obtuve una dadiva, o factura de AMLO, por lo publicado, por siempre para AMLO, el periodista ha sido su enemigo.



Siento que el señor AMLO, jefe del gobierno federal de acuerdo a su investidura debe dirigirse con más respeto a integrantes del gremio periodístico… por parte de los camaradas, deben hacerse valer y respetar. No creo que el mini Hitlersito, aunque tenga a $u$ pies a empresas televisoras, Y algunos diarios rotativos, le afectaría y preocuparía, que reporteros, lo dejaran solo en su conferencia mañanera. CAMARADAS DEBEMOS AHCERNOS VALER: RECUERDEN QUE AL MEXICANO EL HAMBRE LO TIRA, PERO EL ORGULLO LO LEBANTA. Además, en esas disque conferencia, solo les dan atole con el dedo, pues no pierden nada dejen solo al señor, y verán que se enferma del coraje.



Excelente revés aplico el Instituto Nacional Electoral (INE), al no aceptar registro del partido político del ex presidente Felipe Calderón, denominado México Libre, Claro fue por órdenes del Tribunal Federal Electoral… de la misma manera deberían de proceder, este alto TRIBUNAL. Sobre otras organizaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos políticos.



A quienes corresponde dar el visto bueno para el nacimiento de partidos políticos, y financiamiento de los existentes deberían analizar, ya existen muchos, y de todos posiblemente solo de uno sus congresistas sean garantes del pueblo mexicano, y eso a millonaria inversión mercantil.



En México, estamos padeciendo una pandemia mortal. De quédate en casa y haber de que, y como alimentas a tu familia, y a pesar de tan lastimera situación que vive la familia mexicana en situación vulnerable, esos políticos hijos de probeta, con la finalidad de participar en la próxima contienda político electoral, aspiran a echarse a su costal gran cascada de millones de pesos, que seguramente solucionarían las necesidades de mucha estirpe azteca, no se vale se beneficie a unos cuantos vivales cuando el pueblo mexicano padece tanta hambre, entre otras necesidades.



El más reciente propósito de AMLO, investigar a alcaldes de todos los municipios del país, encarga a gobernadores los indaguen. Ya que se sospecha estos ’servidores públicos’, continúan con la vieja maña de a cambio de dar contratos de obra a empresarios de constructoras, los alcaldes les exigen el tradicional diezmo, que más bien es del 15 por ciento en adelante, misma practica realizan gobernadores…y posiblemente, a los delegados especiales de AMLO, diseminados a lo largo y ancho de México.

