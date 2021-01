En México existe un gobierno de cambio histórico y tansformación: Olga Sánchez Cordero

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 31, ENERO, 2021, 13:08 hrs.

Al participar en diálogo virtual de Women Economic Forum (WEF) España, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se está haciendo un gobierno de cambio histórico y transformación y que, en este sentido, se vive una revolución cultural generalizada que involucra a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, y muestra es que, por primera vez en la historia de México, existe una mujer titular en la dependencia encargada de la gobernabilidad en el país.



Junto a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, y la presidenta de WEF México, Michelle Ferrari, la titular de Gobernación refrendó que para remediar desigualdades motivadas por el género, en el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se han realizado múltiples acciones y políticas públicas, ’entre otras, para revertir esta brecha y desigualdad, el Gobierno de México ha impulsado la paridad en la conformación del gabinete. Esto es un hecho histórico, es un punto de inflexión para el futuro’.



El presidente –añadió– tiene una frase importantísima ’no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera’. Entonces las mujeres no estamos fuera y tampoco estamos atrás, participamos en este cambio. Por primera vez hay una mujer secretaria de Gobernación en México, es decir, secretaria del interior de un país.



’He tenido varias prioridades y establecer varios puntos muy focalizados, por ejemplo, tengo un grupo interinstitucional de prácticamente todas las secretarías de Estado y todas las instituciones del Gobierno de México con un objetivo común, que podamos disminuir la violencia en contra de las mujeres y darles el acceso a una vida libre de violencia’, subrayó.



Y esto –continuó– lo estamos haciendo a nivel interinstitucional con un grupo en donde tenemos prioridades muy concretas, por ejemplo, mesas de construcción de paz en todo el territorio, en todas las regiones en donde intervienen los institutos de las mujeres precisamente para que se determine qué avances pueden ser logrados en estas mesas a nivel territorio, municipales, y puedan acudir las mujeres a servicios esenciales para acceder a esta vida libre de violencia y atender las violencias transversalmente en todos los ámbitos y que abarca prácticamente a todo el Gobierno de México.



Agregó que una visión feminista dentro de la secretaría trae también aparejada, por ejemplo, el tema de los derechos humanos de manera transversal, pero no sólo eso, es una manera diferente de hacer política interior.



’No es el clásico manotazo de un secretario del interior del gobierno, sino es el puente, la construcción de acuerdos, ser un tanto facilitadora que las cosas sucedan y que lo hagan bien, que se construyan bien con todos los actores sociales, económicos, políticos, con los tres órdenes de gobierno, con los congresos locales. Hay una serie de actores tan diversos, sociedad civil, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, empresarios y todo esto coordinado y articulado en puentes que se han tendido para cualquier situación de conflictividad que podemos ir resolviendo’, expresó.



Esto –compartió durante su intervención en el dialogo virtual– se hace con una perspectiva distinta, feminista. ’Cuando yo tomé posesión en esta secretaría dije que tendría otros ojos diferentes, los de una mujer haciendo política y una mujer haciendo política la hace de manera diferente, y eso es lo que he tratado, ser distinta, hacer las cosas de manera distinta. No queremos ser un gobierno reactivo, sino preventivo’, finalizó.



Por su parte, la subsecretaria Martha Delgado expresó total compromiso por parte de México con la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas, porque ellas representan más del 50 por ciento de la población y su bienestar es indispensable para garantizar un mundo sostenible y en paz.



Agregó que alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sigue siendo un reto importante tanto en el mundo como en nuestro país. Para ello, México está dando sólidos pasos para hacer de la igualdad de género una realidad, trabajando de manera coordinada entre gobierno, sociedad civil, el sector privado y todas las demás partes que conforman nuestra sociedad.



México se ha caracterizado por liderar el impulso de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en los mecanismos e instrumentos multilaterales a nivel internacional.



Finalizó su participación al comentar que ’desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos no sólo nos hemos propuesto continuar con la prestigiada y ambiciosa política multilateral que ha caracterizado a nuestro país, sino también, garantizar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y lograr un impacto tangible en favor de la igualdad de género y la no discriminación."