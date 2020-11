En México, la ’democracia’, es más costosa que en otros de nuestro mundo.

En sesión virtual, los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Determinan abastecer de financiamiento económico a partidos políticos para derrocharlos en gastos de campaña durante la contienda electoral del 2021, la mísera cantidad de Siete mil 226, millones 3,623 pesos, esta montaña de dinero llegara a manos de líderes de 10 partidos nacionales y, algunos estatales, lo seguro es que ninguna asociación política se quedará sin millones de pesos para gastarlos en su beneficio.



En donde quedó el proyecto de dotar a partidos políticos únicamente del 50 por ciento para gastos de campaña el otro 50 por ciento seria para dar atención a enfermos del Coronavirus, este tremendo derroche de dinero destinado a partidos políticos, que en realidad no reditúan ningún beneficio a la población en México, no debería de permitirse tirar ese montículo de dinero a la basura.

cuando en nuestra nación como en otras del Globo Terráqueo, es necesario invertir millones para dotar al sector salud, de todo lo necesario para proporcionar atención médica y hospitalaria a gente enferma de coronavirus-19, No cabe duda que, el sector político, es privilegiado, tanto o más costoso que la inversión que a la fecha ha realizado el gobierno federal para combatir al Coronavirus-19.



¡Un Compló!, tal vez haya expresado; el Presidente Andrés M. López Obrador, luego de enterarse del bloqueo a tarjetas para el Bienestar social, destinadas para ofertar apoyo económico a adultos mayores, personas en situación vulnerable, oficialmente no hay explicación a que se debe el bloqueo de las tarjetas para beneficio a miles de adultos mayores, en módulos para este fin no dan explicación adecuada a beneficiarios, de igual manera proceden en las instituciones bancarias, Banorte, y Banco Azteca.

Quien o quienes pretenden hacer quedar como mentiroso a AMO, al frenar este derrame económico para beneficio de Adultos Mayores, ¿algunos de sus cercanos colaboradores, o acaso están jineteando estos millones de pesos las instituciones bancarias responsables, quien sea está dejando mal parado a AMLO. de no haber solución segura le cobraran la factura en próximas elecciones.

Con la despenalización del consumo de Marihuana, existe la posibilidad de que abandonen el presidio cientos de personas que fueron encarceladas por posesión de esa yerba. Autoridades correspondientes deben prevenir su modo de distribución y, comercialización, de lo contrario, jefes de bandas dedicados a su distribución a sangre y fuego se disputarán territorio de venta. Sembradores de la yerba se darán sin control.



Los, comités de Auto Defensa Contra el Crimen Organizado, en Ciudad de México. cansados del cúmulo de extorción, secuestro, extorción, renteo entre otras artimañas practicadas por parte de integrantes de mafias. Organizaciones sociales forman el Frente Autentico del Campo FAC. para dar batalla a intocables mafiosos ante la incapacidad, o complicidad de autoridades policiales, dependientes de los tres niveles de gobierno. No garantizan el estado de derecho y la seguridad



(La constitución no es un instrumento exclusivo del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno) Patrick Henry.