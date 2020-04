’En México no hay un periodismo profesional, independiente’, afirma López Obrador

www.guerrerohabla.com



El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra periodistas y medios de comunicación durante su conferencia matutina, en donde aseguró que en México no hay periodismo independiente ni profesional.



’Entonces no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad. Pero ético, están muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión’, aseguró.



El mandatario mexicano declaró que el periodismo actual es ’muy cercano al poder, al poder económico y muy distante del pueblo. Y a la clase media la utilizan nada más como parapeto’.



López Obrador señaló que en los últimos días han disminuido lo que llamó las ’noticias falsas’ durante la crisis sanitaria por el COVID-19.



’No sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado, a lo mejor yo no estoy al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas. A lo mejor se les está revirtiendo. Ya no hay tantas y eso hay que agradecerlo. A lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots porque eso cuesta’, comentó.



’Lo que tenemos ahora es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico, y muy distante al pueblo. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. Y a la clase media la utiliza nada más como parapeto’, externó.