En mi gobierno se ha priorizado el diálogo y acercamiento con la sociedad civil: Héctor Astudillo

En una ruta de diálogo y cercanía con los grupos de la sociedad civil organizada, el gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado a la celebración del 49 aniversario de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados A.C. y atestiguó la toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2020-2022.



Ahí resaltó que a lo largo de cinco años, la administración que encabeza se ha caracterizado por la apertura, manteniendo siempre el acercamiento con las distintas asociaciones, pensando siempre en el bien de Guerrero.



En su mensaje, el mandatario estatal señaló que en este marco encaminado a siempre anteponer los intereses de Guerrero, se prepara para que el próximo proceso de entrega-recepción, se realice con absoluta claridad y transparencia.



A este respecto el jefe del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso hasta el último día de su gobierno para seguir fortaleciendo a Guerrero y a través de puntos de acuerdo, lograr que el estado salga adelante aun en medio de la situación derivada por el Covid-19.



En este sentido anunció que para dejar cuentas sanas, parará la obra pública en el último día de agosto, de tal manera que permita concluir todos los pendientes de manera correcta y dejar cuentas claras a quien asuma la gubernatura. Dijo que no cometerá "la imprudencia de querer ejercer recursos hasta el 26 de octubre a las doce de la noche".



"En este tiempo que me falta como gobernador, trataré de ser el gobernador que concluye y que haga la mejor entrega-recepción. Nos estamos preparando para encontrar los equilibrios de los tiempos para la ejecución de obras públicas", explicó.



De igual manera dijo que será muy respetuoso del proceso electoral, dando garantías para que este se dé aún en el marco de la circunstancia del Covid-19.



Por ello pidió a los abogados seguir en esta ruta, priorizando el trabajo coordinado, el interés colectivo, el correcto uso de la tecnología y el mejor de los ánimos para superar la etapa que se vive a raíz de la pandemia.



En un emotivo mensaje, el gobernador dijo que "la tecnología es la gran sobreviviente del Covid-19", por lo que se pronunció a favor de utilizarla enfocada hacia las mejores causas y de la comunidad. Al respecto adelantó que sostendrá una reunión para establecer acciones que permitan marcar una ruta entorno al funcionamiento de los tribunales, evitando su parálisis y poniéndolos de nuevo al servicio de la población.



En materia de política el mandatario estatal reafirmó su compromiso por seguir en esta ruta de trabajo coordinado con el gobierno federal, estableciendo coordinación y no confrontación. Por ello convocó a sus compañeros gobernadores a la reflexión, para dejar de lado situaciones de disputa y en su lugar, generar acuerdos.



"Yo creo que mi ruta ha sido una ruta correcta, he recibido respeto y he dado respeto. Y siempre que he acudido a plantear que me ayuden en algo, me han atendido", dijo.



Enseguida atestiguó la toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo para el periodo 2020-2022, el cual está integrado por el presidente, Adrián Cruz Vargas; la secretaria de Estudios y Proyectos, Zobeida Cruz Nieves; el secretario de Difusión e Información Edmundo Román Guzmán; la secretaria del Fondo Mutualista, July García Silverio; el secretario general, Pablo Ricardo Andalón Sotelo; la secretaria de Compilación Jurídica, Guillermina Cortés Martinez; la secretaria de la Certificación profesional y Servicio Social, Flor Pérez Radilla; el secretario de Cultura y Deportes, Noé Villanueva Hidalgo y la tesorera, María Elizabeth Pacheco.



Durante su participación la abogada e integrante de esta asociación, Virginia López Valencia, expresó su reconocimiento al gobernador por su labor al frente de la entidad. Así también agradeció su presencia en este evento.



Mientras que el presidente entrante, Adrián Cruz Vargas, se refirió al compromiso de la asociación y el trabajo a favor de la sociedad mediante la propuesta de proyectos de interés comunitario.



Asistieron el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el presidente del TSJ, Alberto López Celis; el jefe administrativo de la Octava Región Naval, Alberto Ferrer Rodríguez y el comandante 68 batallón de Infantería, Natael Camarillo Ramírez.