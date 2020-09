En mi opinión

Existe un viejo chiste en el argot de la construcción: "¿Qué nos da la capacidad de mirar a través de las paredes?".



Ante la duda, no hay más que pensar en las "ventanas". Con esa idea en mente, y pensando de forma sencilla, las respuestas prácticas podrían ser las más obvias. Sin embargo, la industria de la construcción actual tiene la capacidad de permitirnos ver a través de las paredes, techos y pisos, he ahí BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés), o en español el Modelado de Información de Construcción.



Dicha tecnología hace que un edificio cobre vida, puesto que BIM es una tecnología que permite la producción de un modelo 3D virtual superdetallado y estructuralmente preciso de un edificio, antes de colocar un solo ladrillo. Muestra de ello es que la empresa de software de administración de proyectos de construcción, Procore, lleva BIM al campo y lo pone en manos de quien lo necesite.



Las grandes ventajas y beneficios que ofrece la tecnología BIM a los proyectos de construcción parecen casi más allá de lo que un profesional puede comprender. Todos los beneficios surgen de una estrategia básica: comenzar la construcción con un modelo BIM completo.



Entre las ventajas de utilizar BIM en un proyecto de construcción resaltan las siguientes:



Ofrece la capacidad de representar con precisión la construcción que se pretende realizar, lo que la convierte en una herramienta predictiva que aborda los errores prácticos, mucho antes de que ocurran.



Incluye el escaneo láser durante la construcción para validar el cumplimiento del modelo

Brinda certeza y un gran ahorro de tiempo en el avance y la línea de tiempo del proyecto



El modelado de información de construcción (BIM) y la documentación digitalizada podrían ser la clave para ofrecer mejores resultados, no solo para los equipos de proyecto sino también para los clientes finales: los propietarios de activos, administradores de instalaciones y ocupantes, de acuerdo con ingeniería digital.



La gestión de tareas se ha simplificado con el software de Procore, porque permite a los administradores de BIM optimizar el proceso de gestión de conflictos para evitar el retrabajo antes de que comience la construcción.



Esta herramienta de colaboración en tiempo real impulsa a las empresas a actuar y simplifica la comunicación, lo que ayuda a los equipos BIM a obtener modelos "libres de conflictos" más rápidamente. Una vez que los equipos de BIM alcanzan la aprobación del modelo, los problemas de coordinación pueden trasladarse a observaciones y visualizarse en dispositivos móviles, lo que brinda a los equipos la capacidad de rastrear los compromisos asumidos por todos los integrantes del equipo durante el proceso de coordinación con quienes están realizando el trabajo de campo.



Procore BIM permite a todo el equipo del proyecto navegar y explorar modelos sin esfuerzo en el campo. Procore BIM permite a los usuarios entrar en el modelo traduciendo su movimiento en una experiencia virtual; porque con el software es posible mirar alrededor del lugar donde está la obra y al mismo tiempo revisas el trabajo. Los equipos de campo tienen la capacidad de validar eficazmente tanto el trabajo planeado como el instalado, solo haciendo referencia al modelo coordinado y tomando una medición.



Los superintendentes tienen la capacidad de crear observaciones cuando hay un conflicto que necesita ser rastreado y comunicado entre los equipos de campo, mientras que los ingenieros de proyecto también pueden generar rápidamente un problema de coordinación, incluir los detalles y asignarlo al equipo BIM para su revisión.



De esta manera, todos los equipos de campo pueden estar al tanto al mismo tiempo, unidos desde una misma plataforma. ¡La tecnología BIM sí hace posible mirar más allá de las ventanas!



***Consultores internacionales en materia de construcción