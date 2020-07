En Michoacán,México hombre ofrece auto como recompensa por su perra pérdida.

A cambio de recuperar a su perrita, un hombre que vive en Morelia, Michoacán ofrece como recompensa su auto valuado en 90 mil pesos.

Se trata de Humberto Polanco, dedicado a la mecánica automotriz y quien desde el pasado 22 de mayo no ha vuelto a ver a Frida, su pequeña perrita raza bulldog francés, la cual asegura ama como si fuera una hija.

Explicó que Frida desapareció después de que un vecino de cuatro años salió a jugar con ella y cuando el pequeño volvió a casa, la perrita se quedó en la calle.

Humberto, al percatarse que Frida no volvía, la buscó por toda la colonia con ayuda de todos los vecinos, sin lograr recuperarla.



Desesperado decidió ofrecer como recompensa a su vehículo marca Seat valuado en 90 mil pesos a través de mantas ñ, volantes y anuncios colocados en mamparas.



Dijo que tiene listos los documentos del auto para entregárselos a quien le devuelva a "su hijita".



Ofrece una recompensa de hasta 30 mil pesos, a quienes proporcionen información a quienes proporcionen información fidedigna para localizarla.



"Ella es muy cariñosa conmigo, me acompañaba a trabajar y todos en la calle la conocen, hay personas que piensan que esto puede ser exagerado, pero yo soy capaz de dar mi auto, que es el único patrimonio que tengo con tal de ver a Frida de regreso’, compartió.



En redes sociales se hecho viral la peculiar recompensa que ofrece Humberto por tener de regreso a su mascota, pero por increíble que parezca, hasta el momento no hay una persona que se quiera aprovechar de su necesidad.



’Hay gente que se ha ofrecido a ayudarme y otros que me dicen que la vieron en algún lado, yo estoy firme en que si encuentro a Frida y quieren la recompensa, yo les voy a dar el auto o el dinero sin problema alguno, igual quien la tenga y se la haya robado, créame que no voy a ejercer ninguna acción’.



Como rasgos característicos, Humberto dijo que la perrita es de pelaje negro, nariz chata, en el cuello tiene una marca similar a una flecha y no tiene cola, el número para dar informes sobre su paradero es: 4433068699