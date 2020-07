En Mineral del Monte, Hidalgo encuentran 4 cadáveres en fosa clandestina

Cuatro cadáveres de hombres desconocidos fueron hallados en una fosa clandestina en un paraje boscoso de Mineral del Monte, Hidalgo dijo en conferencia de prensa virtual, Raúl Arroyo González titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

El hallazgo, agregó el procurador se registró a lo largo de la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en un paraje del Pueblo Mágico de Mineral del Monte, Hidalgo .

De acuerdo al procurador, los trabajos en el lugar donde se encuentra la fosa proseguían hasta las 15.30 horas de este jueves para ver la posibilidad de que haya más cadáveres. En caso de que ya no se localicen más restos, el procurador dijo que en base a los protocolos se iniciará la búsqueda de más restos en otros lugares. Agregó que aun no se conoce la identidad de los fallecidos, las causas de los decesos ni el tiempo es que llevan fallecidos .

No especificó el lugar exacto de donde fueron encontrados los cadáveres, pero reveló que alrededor de las 22.00 horas del miércoles se recibió un reporte de la Policía Estatal en que se reportó el hallazgo de los cuatro cadáveres .

Relató que automovilistas que circulaban cerca del paraje , notaron un olor nauseabundo por lo que notificaron el hecho a la Policía Estatal .

Puntualizó que los cuatro cadáveres se encuentran en el Servicio Médico Forense en el que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte y el tiempo que llevan fallecidos .

Dijo que no obstante los cuerpos se encuentran en total estado de descomposición, se cuenta con las herramientas tecnológicas en los laboratorios de la procuraduría necesarias para someter a análisis los restos para poder determinar su identidad.

Anunció que se iniciará un cruce de información con datos de posibles víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares para verificar si los restos pertenecen a esas personas .