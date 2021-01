En mis 31 años de carrera en la DEA jamás he visto algo como el caso Cienfuegos: Mike Vigil v

’En mis 31 años en mi carrera jamás he visto algo así, que regresaron a un acusado y salió libre en México, esto es sin precedente aquí en los Estados Unidos’, afirmó el ex director de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil.



En respuesta a las aseveraciones del fiscal Alejandro Gertz -quien defendió en Aristegui en vivo el no ejercicio de la acción penal contra el general– y luego de la petición que hizo el presidente AMLO para que comentara sobre el tema tras la difusión del expediente de la DEA basado en chats de mensajes en Blackberry, Vigil consideró que EU no envió todas las pruebas que tenía contra Cienfuegos para evitar que la información se filtrara a narcotraficantes.



’EU siempre toma precauciones para asegurar que no se va a poner en peligro esa y otras investigaciones que se llevan a cabo’, indicó. ’La seguridad de los agentes, las fuentes y otras investigaciones son sumamente importantes, no vamos a poner en riesgo esas situaciones’, anotó.



’Yo creo que el gobierno mexicano anda buscando una salida porque no procesaron al general Cienfuegos. Están tratando de justificar lo que no hicieron ante la ciudadanía mexicana’, aseguró.



Sobre lo que dijo Gertz de que EU había retirado los cargos contra Cienfuegos porque la evidencia era débil, sostuvo que ’eso no era cierto, retiraron los cargos porque México lo solicitó’.



Recordó que ’México dijo que iba a hacer su propia investigación y qué tipo de investigación, en un caso tan complejo, después de dos meses dicen: ah, no hay ninguna evidencia… ¿cómo es posible que hicieron una investigación en dos meses?’.



’La evidencia es sólida de parte de la DEA, de los fiscales federales, de un gran jurado y la juez de Nueva York, si México piensa que el caso no es fuerte, entonces lo siento’, lamentó.



Además, rechazó las declaraciones de Gertz respecto a que la DEA ‘se rajó’: ’no es cierto que nosotros nos rajamos. Aquí en EU estábamos listos para juzgar el caso de Cienfuego. Yo creo que el presidente se sintió presionado por los militares porque inicialmente no le importaba… (después) empezó a solicitar el regreso del general. Nosotros aquí en EU le quitamos los cargos para que siguieran las relaciones entre México y EU, porque sabemos que necesitamos trabajar conjuntamente porque si no entonces esto se va a traducir en más drogas en EU y más violencia en México’.



Ante la pregunta de Carmen Aristegui sobre si fue una investigación deficiente la de la DEA como lo consideró Gertz, Vigil reviró con un dato: esa corporación tiene un éxito de 95% en los juicios contra narcotraficantes, ’se me hace muy absurdo que está cuestionándonos el fiscal Gertz, cuando ellos tienen menos de 5% de éxito, al revés de EU, también le pregunto del rigor que están siguiendo en el caso de los 43 estudiantes (de Ayotzinapa)’.