En Morena, el único con propuestas es Walton

HAY QUE DECIRLO. SI ALGUIEN DE LOS 18 aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador del estado, o mejor dicho 17, porque Nestora Salgado ya declinó, tiene un proyecto real para Guerrero, porque ya lo ha presentado, ése es Luis Walton Aburto. De los otros, no hay nada concreto, salvo ideas vagas que no dicen nada para el caso específico del estado.



En efecto, es el único que tiene propuestas claras y puntuales para atender y resolver los problemas que enfrenta Guerrero, lo que indica la seriedad y responsabilidad con la que se conduce en su aspiración de gobernar a los guerrerenses.



Gobernar Guerrero, ya se ha dicho, es mucho más que aspirar a hacerlo. Es mucho más que buenas intenciones o ser parte de ocurrencias. Es mucho más, también, que tener el respaldo de ’intelectuales’ e incluso del Presidente.



Gobernar Guerrero, hay que repetirlo, tiene que ver con propuestas y soluciones, que dicho sea de paso carecen 16 de los 17 aspirantes. Porque, hay que puntualizarlo, el estado requiere propuestas y soluciones concretas, no discursos vanos que hasta ahora no representan ninguna solución.



Y hasta ahora, el único de los aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura del estado, es Luis Walton, quien de manera pública ha presentado sus propuestas para mejorar Guerrero y en favor de los guerrerenses.



Hay que decir que el pasado 16 de noviembre, Luis Walton Aburto presentó en el Puerto de Acapulco su libro, en el sistema digital ’Vamos Guerrero. Propuestas para mejorar el bienestar de nuestras familias’, el cual aborda temas de salud, educación, pobreza, inseguridad, economía, informalidad laboral y desempleo, abandono del campo y violencia de género, entre otros.



De acuerdo al propio Luis Walton, el libro en mención es un esfuerzo de meses de trabajo, trabajo y dedicación, pero ’también habla de lo que me ha dicho la gente, lo que he escuchado en los recorridos por todo el estado, y en las pláticas que he tenido en los hogares que me han abierto las puertas. Es una recopilación de anhelos y esperanzas que me han compartido los guerrerenses’.



Añade: ’Pero también aborda la realidad que enfrenta nuestro estado, y los principales asuntos que hay que entender. El libro se divide en seis capítulos. El primero sobre el reto emergente de nuestros días, que es la salud. La salud no es todo, pero sin ella no hay nada. Además de cómo mejorar la educación, y cómo comenzar a reducir la pobreza’.



El segundo capítulo del libro, o lo que es lo mismo, sobre cómo gobernar Guerrero, es sobre la inseguridad y algunas propuestas de cómo seguir reduciendo los índices delictivos. El tercero es sobre la falta de desarrollo en el estado, ’donde hacemos propuestas muy importantes, como la necesidad de traer el ferrocarril y construir un puerto de carga’.



En el capítulo cuarto, ’sobre la informalidad laboral y el desempleo, para lo cual es necesario atraer la inversión privada. El quinto capítulo es sobre el abandono al campo, donde propongo que ya es hora de industrializar al estado, y el sexto capítulo es sobre un gravísimo problema que requiere mucha sensibilidad, que requiere atención urgente, que es el de la violencia de género’.



En su libro-propuesta, dice Walton Aburto, no hay verdades absolutas; es una invitación abierta al debate y a la discusión sana y respetuosa.



Es decir, el exalcalde de Acapulco y exsenador de la República, no se cierra al debate, pues como bien dice, en sus propuestas no hay verdades absolutas, como el que con la llegada de la cuarta transformación al estado, se solucionen los problemas de Guerrero.



Hay que puntualizarlo. Creer, como lo dicen algunos de los aspirantes de Morena que con la sola llegada de la cuarta transformación a Guerrero es más que suficiente para atender los problemas de los guerrerenses, no solo es una mentira, sino un vil engaño de quienes la propagan, pero también muestra su escasa o nula capacidad para presentar propuestas concretas para resolver los grandes problemas históricos del estado.



Por eso, ciertamente, es que Walton Aburto es la mejor propuesta que tiene Morena para convertirlo en candidato y gobernar Guerrero. Claro, si lo dejan quienes se creen dueños de ese partido alegando ser fundadores, aunque, hay que decirlo, cuando estuvieron al frente de ese instituto político su trabajo fue nulo, como lo demuestra la votación que obtuvo su candidato a gobernador en el 2015, que apenas llegó a 30 mil votos, de tal forma que estuvo a punto de perder el registro.



Así es, diría el Maestro. Por eso les incomoda Luis Walton, porque es mucho mejor que aquellos que si no fuera por los externos, difícilmente hubieran llegado a ser comisarios municipales.



