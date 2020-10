En Morena no hay espacio para la simulación ni para los deshonestos: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo.- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros enfatizó que en Morena no hay espacio ni para la simulación ni para los deshonestos, por ello la gente que llegue al partido debe estar comprometida con los principios de la 4T.



En entrevista en el puerto de Acapulco, el diputado local con licencia, explicó que su partido no cerrará el paso a quienes busquen sumarse, pero tampoco permitirá que no asuman el compromiso del cambio y los principios que los rigen, ya que se necesita que tengan "consecuencias" en caso de no cumplirlos.



"No se trata de que no vengan, se trata de que venga mucha gente pero que esté comprometida con el cambio, comprometida con los principios, de honestidad sobretodo, entonces, que se sumen aceptando los principios de Morena, lo que planteamos es que se deben de asumir los principios que ha propuesto el presidente desde el principio que son la honestidad, la transparencia, que se cumpla el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo" puntualizó.



Pablo Amílcar Sandoval retomó sus diálogos con ciudadanos en el puerto de Acapulco, donde recorrió el distrito 04 y sostuvo una reunione a invitación de los legisladores Mariana García Guillén y Moisés Reyes Sandoval.



Desde muy temprano desayunó y comió con locatarios del mercado Central y Santa Lucía, respectivamente, posteriormente visitó a vecinos del poniente del puerto; también visitó las colonias Jardín Palmas e Infonavit, El Ejido, Mozimba, Zapata y Barrios históricos donde escuchó con atención los planteamientos ciudadanos.