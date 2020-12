’En Morena no hay repechaje’, sentencia Pablo Amílcar Sandoval

Al ser entrevistado en Códice 21, el diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, manifestó que en Morena no hay repechaje, que en términos deportivos, significa que no habrá oportunidad para participar en otra candidatura por un cargo de elección popular en el partido ’guinda’.



Cuestionado sobre los detalles de su registro el pasado viernes, seis de diciembre, Sandoval Ballesteros relató entusiasmado que cumplió con todas las categorías requeridas como la declaración tres de tres, carta de no antecedentes penales, listado de propiedades e inversiones en el sector privado, entre otras cosas más.

“Los inscritos debieron cubrir todos los requisitos que pidió la dirigencia nacional. Por nuestra parte incluso, presentamos una planeación detallada sobre el trabajo que pretendemos arrancar en este gran estado que hemos recorrido en diversas ocasiones, primero junto a mi padre, pero también en 2015 cuando tuve la oportunidad de ser candidato”, indicó.



Ante la gran popularidad del partido y los diversos intereses que empresarios y personajes diversos tienen para conseguir candidaturas, el dirigente natural en Guerrero, también ex delegado federal, celebró que haya tanta participación y detalló que Morena tiene las puertas abiertas al pueblo.



“Nosotros estamos abiertos a todas las expresiones, pero cualquiera que pretenda aspirar a un cargo público, debe tener una trayectoria limpia y sobre todo, que cumplan al pie de la letra con los estatutos del instituto político, no mentir, no robar y no traicionar a la ciudadanía”, sentenció.



Por ello, Pablo Amílcar Sandoval llamó a la población en general a participar desde cualquier trinchera y desde cualquier color, pues señaló que “la política está en manos de la gente de a pie, de pequeños y medianos empresarios, de personas que se dedican a trabajar honestamente y de todas y todos que tienen la confianza de conseguir la Cuarta Transformación de la vida pública en Guerrero”, concluyó.