En Morena, por estatutos, no hay declinaciones, sostiene López Rosas

www.guerrerohabla.com



Taxco, 28 de diciembre. ’Que no engañen, en Morena, por estatutos, no hay declinaciones, al no existir voto corporativo, no se puede, ni debe manejarse un voto colectivo, este es decisión individual, propio de la libertad de conciencia’, manifestó el aspirante a la candidatura para la gubernatura de Guerrero por este partido Alberto López Rosas.



Esto en referencia a la declinación que hizo la senadora por Guerrero, Nestora Salgado, a favor del ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. ’Hay quienes han renunciado al interés social y cómodamente, sin analizar perfiles, se van a una cargada, que podría ser ilusoria, alimentada por encuestas, realizadas a la medida’, señaló.



El ex procurador de Guerrero expresó que hay varios actores políticos que se registraron para obtener la candidatura por Morena, que con los cambios que hizo el dirigente nacional, Mario Salgado, de nuevas encuestas, muchos de ellos están desesperados por conocer quién es el ganador.



Parafraseó la desesperación ’como previo al parto, se sienten las contracciones, que se deslizan a través de redes y diversos medios de comunicación, cuál si fueran monitores, en ellos se da cuenta de la desesperación de algunos aspirantes, que se mueven dejando ver su impaciencia’.



En las redes sociales, López Rosas apuntó: ’Con paciencia, pero con interés, espero una definición en los próximos días, por parte de la dirigencia de Morena, en cuanto a la candidatura al gobierno de mi estado’.



Aseguró que en el proyecto que representa ’nos vemos tranquilos, confiamos en la sociedad, lo hemos dicho varias veces, en la Cuarta Transformación’.



Argumentó que en una nueva forma de hacer política nos ’hemos ajustado plenamente a una nueva normalidad electoral y seguiremos siendo congruentes con ella’.



Por ello, López Rosas pidió a que no engañen, en Morena, por ’estatutos, no hay declinaciones, al no existir voto corporativo, no se puede, ni debe manejarse un voto colectivo, este es decisión individual, propio de la libertad de conciencia’.



’Dicen que no hay parto sin dolor, aunque anestesien –expresó– éste será así sin duda, pero debe nacer sano, nutrido y destinado a ganar por el bien de Guerrero. La impaciencia sólo muestra inseguridad, cómo se ha visto en los últimos días en algunos’, concluyó el aspirante a la candidatura.