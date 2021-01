En Morena vamos a defender el derecho de las y los mexicanos a estar informados: Mario Delgado Carrillo

EN MORENA VAMOS A DEFENDER EL DERECHO DE LAS Y LOS MEXICANOS A ESTAR INFORMADOS: MARIO DELGADO



El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso de apelación contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual busca censurar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de violar el derecho de las y los mexicanos a estar informados.



’Tenemos un presidente promotor de la libertad de expresión, hoy tenemos libertades como nunca antes, por lo que las medidas que está tomando el Instituto Electoral y su pretensión de censurar al presidente nos parecen retrógradas y hasta medievales’, declaró en conferencia de prensa el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Asimismo, enfatizó que desde Morena siempre se va a luchar por la libertad en todas sus expresiones, pues “la libertad no se implora, la libertad se conquista. Por eso vamos a seguir defendiendo este derecho del pueblo de México, que es fundamental para la democracia”.



Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, informó que hoy se presentó ante el Tribunal Electoral un recurso legal en el que se da cuenta de cómo el INE se excedió en sus facultades y prejuzgó el caso, provocando lo que la Suprema Corte ha definido como un “efecto corruptor”.



“El INE no utilizó ni reconoció los precedentes y las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral sobre las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, prefirió, de manera ilegal e ilógica, sustentar su resolución en precedentes y sentencias de la época de Felipe Calderón”, señaló Gutiérrez Luna.



En este sentido, resaltó que los consejeros del INE no tomaron en cuenta que el Tribunal Electoral reconoció a “las mañaneras” como un modelo de comunicación novedoso, inédito y de cercanía con la población, el cual permite la interacción directa con el titular del Ejecutivo. “Al ser algo novedoso, requería una solución novedosa, pero el INE no resolvió de esta manera”, agregó el representante del partido guinda.



“Me parece que hay un afán de protagonismo de algunos consejeros que se creen actores políticos. Un árbitro debe tener una función discreta, garantizar la equidad, el respeto a las reglas; si quieren ser protagonistas políticos, pues entonces que renuncien y se afilien a algún partido”, comentó por su parte Mario Delgado.