En Neza Juan Hugo de la Rosa inauguró el primer Centro de Justicia Cívica del Estado de México

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. -Con el objetivo de implementar el modelo homologado de Justicia Cívica y avanzar por medio de nuevas reglas y mecanismos alternativos de solución de controversias hacia la paz social, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García junto con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Leonel Cota Montaño y el Presidente la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) y alcalde Iztacalco, Armando Quintero Martínez, inauguró el nuevo Centro de Justicia Cívica de Nezahualcóyotl, el primero en el Estado de México, el cual será un instrumento jurídico para la atención y sanción de faltas administrativas, desde el enfoque de la prevención y los derechos humanos para evitar que algunas problemáticas o conflictos comunitarios escalen a conductas delictivas, a fin de mejorar la convivencia en la ciudad.



El alcalde de Nezahualcóyotl precisó, acompañado también de la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón, Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México y representante del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, y de la presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz, integrantes del Cabildo, así como funcionarios estatales y municipales, que este nuevo Centro de Justicia Cívica resolverá faltas administrativas en la reglamentación municipal consistentes en actos contra el orden público o el bienestar colectivo, contra el medio ambiente, la propiedad, las personas y su seguridad, y de carácter vial, por lo que subrayó la población no se debe confundir en ningún momento con un marco jurídico vinculado a asuntos penales relacionados con delitos.



Indicó que para ello este nuevo sitio tendrá autonomía técnica y operativa y dependerá administrativa y presupuestalmente de la Consejería Jurídica, a la que se ha instruido que, por medio del Gabinete de Estudios Jurídicos Municipales, someta a discusión las reformas, adiciones y modificaciones a la normatividad municipal observando en todo momento las disposiciones legales vigentes del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad.



Por su parte, Leonel Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirmó que Nezahualcóyotl es un municipio pionero de la Justicia Cívica, que hoy lo deja de manera patente en esta estrategia por reestructurar la seguridad pública del país y sembrar soluciones que permitan tener un país más integrado y más activo en las dinámicas de la sociedad de construir mejores tiempos y espacios, además, sostuvo, de que con el paso de los años, Nezahualcóyotl ha demostrado su progreso, pues con gobiernos como el que encabeza Juan Hugo de la Rosa se tendrá éxito en estas tareas.



En su oportunidad, Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco y presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), aseguró que, con la inauguración de este Centro de Justicia Cívica, consolidará a Nezahualcóyotl como uno de los proyectos municipales más relevantes del país en materia de recuperación de la paz y la seguridad de sus ciudadanos, pues abrir camino a la nueva justicia cívica es algo relevante.



En su turno Julissa Suárez Bucio, Comisionada de Seguridad de Morelia, Michoacán, felicitó al presidente municipal por el importante paso que dio su gobierno, ya que reconoció que no es fácil tomar la decisión de implementar el modelo de justicia cívica y después generar las condiciones para llevarlo a cabo, debido a las numerosas ocupaciones del gobierno local, sin embargo, la justicia cívica será un gran aporte para prevenir la violencia y la delincuencia.



El presidente municipal de Nezahualcóyotl puntualizó que la Justicia Cívica, se define como el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana en una sociedad, capaz de institucionalizar las soluciones a los conflictos y dar salidas alternativas a las faltas administrativas, sin que sean bajo la conducción del arresto y la sanción.



En ese sentido, destacó la capacitación de mil 300 elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, así como al personal administrativo quienes de acuerdo a la Actuación in situ del Acuerdo por la Paz buscarán entender el conflicto y facilitar el diálogo entre las partes involucradas para desactivar su escalamiento, proponer mediación cuando así lo permita la situación, o remitir a las partes o probable infractor al Centro de Justicia Cívica referido.



Recordó que el Estado de México es la primera entidad del país que busca generalizar la aplicación de justicia cívica de manera integral en todos sus municipios, y que orgullosamente Nezahualcóyotl es parte de los primeros cinco municipios que han trabajado para lograrlo, así como también es orgullosamente pionero en la construcción de un modelo de seguridad con proximidad social, hoy en día retomado y analizado por estudiosos y analistas de todo el mundo.



Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García celebró que en Neza se dé un paso adelante, como respuesta al anhelo de justicia de la población, y aunque aceptó el horizonte está lejos, aseguró con el apoyo del pueblo y la coordinación de los tres órdenes de gobierno se alcanzará.