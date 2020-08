En Neza nace un nuevo talento en el maravilloso mundo del rap

El rap no solo necesita intensidad. Sino habilidad el se llama Angel y su nombre artístico es: " Barber Boy "



Quien ha dedicado su tiempo no solo a rapear sino también a componer tan es así ya tiene 4 temas en la redes que visitar.



Su estilo e imagen, es muy particular y estamos secos que muy pronto su moda se instalará entre los jóvenes.



Su nombre artístico lo toma de su profesión Cómo barbero y pretende dignificar a esta profesión también cantando



Comento a Notineza que también tiene interés en aprender el corte para dama pero por el momento está enfocado a su faceta de rapero.



Su afición a este género llega desde que tenía ocho años y gracias a un primo que se ponía a improvisar y yo seguía la letra y así surgió mi interés.



Comentó que para ser rapero hay que practicar y practicar la improvisación comentó que el todas las noches práctica de 10 pm a 3 Am madrugada es muy buena hora para practicar y es un ratote.



Barber Boy se comprometio a dar otra entrevista y agradecido el apoyo de madriguera teens que siempre lo apoyan.