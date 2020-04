En Neza reportan 8 casos positivos y 3 defunciones por covid-19

Tres personas han perdido la vida por Covid-19 y ocho casos más han dado positivo a la prueba en el municipio de Nezahualcóyotl, así lo confirmó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



En conferencia de prensa virtual, el edil dijo que de acuerdo a datos de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se han practicado 80 muestras a vecinos que han presentado los síntomas de la enfermedad , de los cuáles 72 han resultado negativos.



Asimismo informó que el reforzamiento de las acciones preventivas, que se han realizado en esta localidad, ha sido avalado por científicos, epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



Explicó que con la ayuda de ellos se ha determinado que en mercados, tianguis y supermercados será obligatorio el uso de cubrebocas y caretas de protección, así como la exhibición de gel antibacterial que contenga un 70% de alcohol al alcance de todos los ciudadanos.



El munícipe anunció que pusieron cinco camiones a disposición del personal médico que labora en los hospitales que funcionan en la localidad, pero que hasta el momento no han recibido alguna solicitud de médicos o enfermeras para que sean traslados de su hogar a su centro laboral.



Por otra parte, el edil resaltó que se exhorta a la población a no automedicarse, ni confiar en el uso de remedios caseros no avalados por médicos, así como manejar de manera apropiada los desechos sanitarios y depositarlos en una bolsa de plástico, la cual debe rociar con agua clorada por dentro y fuera, además de marcarla con la leyenda *’Desechos Sanitarios’.*



De la Rosa García reiteró a quedarse en casa, a menos que sea muy necesario salir, de lo contrario será más difícil cortar la cadena de contagios en esta demarcación.