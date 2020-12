En Nezahualcóyotl apareció la silueta de la Virgen de Guadalupe

NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX. 11/13/30.- Ante la pandemia que se ha vivido a últimas fechas, en el municipio de Nezahualcóyotl se ha aparecido la silueta de la Virgen de Guadalupe en la calle San Marqueña frente al número 312 de la colonia Esperanza, en donde fuera tapado un bache.



La señora Beatriz Noriega Ramírez, aseguró que el domingo 6 de diciembre su esposo llamó al albañil para tapar un bache que llevaba tiempo así, sin embargo, al pasar una bicicleta lo dañó y un vecino apoyó a alisar el cemento nuevamente, al día siguiente una vecina vio estaba lisito, pero, para el miércoles en la noche, el muchacho que lo alistó, fue quien se percató que apareció la silueta de la Virgen y de ahí comenzó a llegar la gente y hacer rosarios; ya que según versiones de lugareños señalaron que estuvo muy bien porque en en esa calle hay mucha maldad y a ver si entienden.



Asi también expresó "Yo siento que es un mensaje para todos, diciéndonos que no nos preocupemos, sabemos que debemos de tener nuestra sana distancia, pero que ella está con nosotros y nos cuida. Nosotros cada año hacíamos su fiesta pero este año no se le iba a hacer por la pandemia, tenemos miedo por que va a ser un foco de infección y no se hizo, entonces yo creo que ella quiere su rezo y sí va haber con sana distancia pero no se va a dejar en blanco, esto es como una señal como un mensaje para todos".