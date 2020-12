En Nezahualcóyotl aumenta en un 156 % él número de cremaciones por muertes a causa de enfermedades respiratorias

Nezahualcóyotl, Méx.- En tres semanas de diciembre aumentó en más del 156 % el número de cremaciones de personas que han muerto a causa de enfermedades respiratorias en Nezahualcóyotl, en comparación a noviembre, informó el gobierno local.



Hasta el 20 de diciembre se han incinerado en el panteón municipal 77 cuerpos de residentes que perdieron la vida por Covid-19 o presunto Covid-19, pero las autoridades locales prevén que al término del mes se superará la cifra de 81 servicios de ese tipo que se ofrecieron en mayo, cuando se presentó el pico de la enfermedad.



’Esos datos son hasta el día 20 de diciembre, entonces todavía podemos decir quedan 10 días y seguramente vamos a rebasar el pico mas alto del mes de mayo que fue de 81, las cremaciones se han ido incrementando día a día’, dijo el secretario del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Marcos Álvarez.



En noviembre, según los datos del ayuntamiento, se contabilizaron 30 cremaciones, 21 de las cuales fueron por probable Covid-19 y nueve por Covid-19, de acuerdo al acta de defunción que presentaron los familiares de las víctimas.



En octubre las cremaciones fueron 15, 11 por probable Covid-19 y cuatro por Covid-19. En las últimas semanas han aumentado esos servicios en el panteón municipal.



En los meses recientes son más las cremaciones que se han llevado a cabo en el camposanto que las inhumaciones, dijo el funcionario del gobierno municipal.



’De inhumación el dato es diferente, ahí es una cantidad menor en octubre fueron nueve, en noviembre fueron 18 y hasta el 20 de diciembre 22. En diciembre aumentó, aunque no en la forma proporcional como de las cremaciones’, precisó.



Desde que inició la pandemia de coronavirus, la principal causa de muerte en el segundo municipio más poblado del Estado de México es Covid-19, informó el secretario del ayuntamiento, Marcos Álvarez.



Por la crisis económica que ha provocada la pandemia, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl ha ofrecido de manera gratuita los servicios funerarios a las familias que han perdido a un ser querido.



’Desde que se inicio la pandemia hubo exenciones en los pagos, no solamente para servicio de cremación e inhumación de las personas que lamentablemente fallecen, se les da la condonación del 100 %, sino también de los pagos que se tienen que hacer para el tramite del acta de defunción y certificado de defunción’, explicó.



Algunos vecinos que viven en las inmediaciones del panteón municipal se han quejado de que durante varias horas del día hay columnas de humo negro, por lo que temen por su salud, pero el secretario del ayuntamiento afirmó que las emisiones que produce el crematorio no son dañinas para el ser humano.



’No podemos ocultar lo que ocurre, lo único que podemos advertirles a los vecinos es que no hay ningún problema de salud que pueda generar por esa situación, no pasó nada en el mes de mayo y menos ahora’, expresó.



Hasta el corte del martes, en Nezahualcóyotl se han contabilizado 14 mil 246 casos positivos de Covid-19 desde que inició la pandemia y mil 783 personas han perdido la vida, 9 mil 191 se han recuperado y se estima que hay mil 24 casos activos, según datos de la Secretaría de Salud federal.