En Nezahualcoyotl califican a Juan Rugo de la Rosa como el peor alcalde ademas de ser un oportunista

Nezahualcóyotl, Mex.-Los ciudadanos de esta localidad lejos de ver con buenos ojos los trabajos de repavimentación en algunas calles y avenidas del municipio, por el contrario, lanzan pestes en contra del alcalde Juan Hugo de la Rosa, por el hecho de que desde inicio por segunda vez su gestión no ha hecho nada de relieve hasta hora en cuanto obra pública, además de que a unos cuantos meses de las campañas electoreras ahora si quiera hacer creer que trabaja.

A Juan Hugo de la Rosa esa misma sociedad resentida por el mal gobierno que hasta ahora lo califica de traidor y oportunista, por el hecho haber doblado las manos ante el grupo de MORENA en donde intenta presuntamente alcanzar una curul ya sea en la Cámara alta o baja, el caso es que este político oriundo de Oaxaca avecindado por unos años en el viejo barrio de Tepito y años más tarde llegar a asentarse en esta localidad, quiere seguir viviendo de la ubre presupuestal.

El edil en cuestión, durante su gestión no ha podido con el paquete de la seguridad publica aunque el sostenga lo contrario, y como ejemplo esta que en Nezahualcóyotl no hay un solo día en que las calles dejen de teñirse de sangre.

La sociedad de este lugar esta tan cansada y decepcionada de este gobierno, que no dejan de recordar como por el mes de mayo del año 2019, Juan Hugo de la Rosa renunciaba al PRD partido el que le abrió las puertas para lograr alcanzar fama, poder político y riqueza, lo abandonaba y irse como las criadas cuando salen por la puerta de atrás, porque según dijo en aquella ocasion.

’Si bien es cierto que el partido del sol azteca contribuyo al desarrollo social del país, hoy dicho instituto político se ha alejado de sus propósitos y objetivos, por lo que sostuvo, ha surgido la necesidad de buscar y crear nuevas formas de hacer política’, palabras más, palabras menos pero eso fue lo que comento en ese tiempo.

Por eso, -comento Juan Hugo de la Rosa-, he decidido conformar el Movimiento Nacional ’[email protected] para un México Mejor’, proyecto que al final fue un total fracaso y por ello como desesperado busca acomodo en las filas morenistas, concluyeron.