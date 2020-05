En Nezahualcóyotl celebran el Día de las madres con las mañanitas con audio del sistema de alertamiento

NEZAHUALCOYOTL, MEX. -Debido a la Jornada Nacional de Sana Distancia que se ha prolongado más de un mes y medio y para evitar contagios de COVID-19, misma que coincidió con el Día de las Madres, lo que dificulta a los ciudadanos poder visitar a sus mamás en sus hogares o en los panteones, para que este día no pase desapercibido, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl le ’cantó’ Las Mañanitas a todas las madres de esta ciudad por medio de los altoparlantes del sistema de alertamiento sísmico, patrullas y camiones recolectores como informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.







El presidente municipal por medio de sus redes sociales expresó que este 10 de mayo, felicita a todas las madres de Nezahualcóyotl, en la distancia pero de corazón, deseándoles un feliz día, agradeció el esfuerzo, dedicación y amor con el que dan vida a la ciudad.







Aseguró a la ciudadanía a que si todavía pueden contar con sus mamás y en esta ocasión no pueden estar cerca de ellas, les llamen, les manden un video y les expresen todo su cariño en la distancia, y a que si ya partieron, como es su caso, las tengan muy presentes en la memoria, con admiración y amor.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García invitó a los ciudadanos a enviarle mensajes a sus madres por medio de sus redes sociales, los cuales él se encargaría de publicar en su página Juan Hugo Neza, y a su vez, reiteró el llamado a permanecer en casa, pues comprende que aunque pueda ser difícil o incluso triste para ellos no estar con sus mamás en un día tan especial, una vez que se termine la contingencia, las festejarán y podrán abrazarlas tan fuerte como no lo hicieron en un largo tiempo.