En Nezahualcóyotl clausuraron bares y fiestas, cero tolerancia no respetar semáforo rojo: Juan Hugo

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Desde el inicio del confinamiento por contingencia sanitaria, se ha hecho especial énfasis en evitar aglomeraciones para prevenir contagios de COVID-19 entre los ciudadanos de Nezahualcóyotl, para evitar reuniones y fiestas se suspendieron las actividades de bares, antros, discotecas, salones de fiestas entre otros establecimientos, por lo que desde marzo del año pasado, se realizan constantes operativos en la localidad para verificar el cumplimiento de esta norma, por lo que este fin de semana se clausuraron nueve bares, una taquería, un expendio de cervezas y se suspendieron seis fiestas clandestinas, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde precisó que en un operativo conjunto entre elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, policías estatales y la Guardia Nacional, así como de la Unidad de Verificación y Normatividad, se cerraron nueve bares ubicados en diferentes puntos de la ciudad, los cuales violaron flagrantemente el semáforo rojo: El Tesorito, Busgas, Esfera, El Requesón, Montecarlo, El Quesos, Cofre Bar Gian &GY, y otros dos sin razón social, así como la taquería Tacorte por permitir el consumo en el lugar y vender bebidas alcohólicas, y el expendio de cervezas Dalumo, los cuales derivaron en la detención de ocho mujeres por quebrantamiento de sellos de clausura, y el traslado de 36 ciudadanos ante el Juez Conciliador y ocho al Ministerio Público.



Señaló que los bares citados ya habían sido clausurados en días pasados, además de que no cuentan con ningún documento que avalara su legal funcionamiento, por lo que se inició una carpeta de investigación contra dichos establecimientos, por el probable delito de quebrantamiento de sellos.



Puntualizó que durante las labores de patrullaje de elementos de la Policía Vecinal de Proximidad, se detectaron seis fiestas clandestinas en diferentes domicilios y salones de fiesta, con asistencias promedio de entre los 50 y 100 asistentes, por lo que inmediatamente fueron suspendidas e invitaron a los participantes a retirarse a sus hogares.



Informó que a la fecha Nezahualcóyotl suma 19 mil 798 casos positivos acumulados, 2 mil 261 defunciones y 1, 387 casos activos por COVID-19, por lo que no es momento de bajar la guardia, afirmó.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García hizo un llamado a todos los ciudadanos, principalmente a los más jóvenes a actuar con responsabilidad y no acudir a estos establecimientos ni realizar reuniones, pues en estos momentos nos encontramos en un punto crítico de la pandemia, y no sólo se ponen en riesgo ellos mismos sino a sus seres queridos como sus padres o abuelos, además de que por incumplir las normas sanitarias, podrían hacerse acreedores otro tipo de sanciones.