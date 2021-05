En Nezahualcoyotl denuncia Flor Kiwuan aspirante a la alcaldía de Neza, la presunta desaparición de lonas de publicidad del PES en la colonia Campestre Guadalupana

Nezahualcoyotl, Mex.-Durante una visita de campaña proselitista que hizo la candidata a presidente municipal de Nezahualcoyotl por el partido del PES (Partido Encuentro Solidario) Flor Kiwuan Altamirano en la colonia Campestre Guadalupana, la candidata quien estuvo acompañada por la también aspirante a diputada federal Mayte Pérez Bravo, denuncio que extrañamente y de mala fe, grupos posiblemente que pertenezcan a otros partidos políticos contrarios están quitando lonas de publicidad del PES.

Por lo que Flor Kiwan, afirmo que esas acciones ’me parecen de mala onda, nuestro partido no viene a pelear, venimos a proponer ideas, por lo que quitar muchas lonas de nuestro partido no me parece que sea una contienda nada amigable como la que queremos tener.

Kiwuan Altamirano pidió que la campaña sea una confrontación de ideas y de proyectos, no de personas ni de partidos, ’queremos algo mejor para la sociedad de Neza y de México’, concluyo.