En Nezahualcóyotl detienen a presunto secuestrador y rescatan a joven mujer

Nezahualcóyotl, México a 11 de junio de 2020







NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a un individuo que pretendía secuestrar a una joven de 24 años, valiéndose de una unidad de transporte público tipo combi en calles de la segunda sección de la colonia Metropolitana, aparentemente para abusar de ella sexualmente, así lo informó Jorge Amador Amador, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.



El funcionario señaló que elementos de la Policía Municipal realizaban sus labores en la caseta de vigilancia ubicada en las avenidas Adolfo López Mateos y Texcoco, cuando un conductor de un automóvil particular les solicitó su apoyo para detener al chofer de una unidad de transporte público blanca con cromática amarilla, sin placas de la ruta 47 ya que una mujer pedía ayuda desde la parte trasera del vehículo.



Ante los hechos, los agentes pidieron apoyo a la unidad del cuadrante correspondiente, mismos que ubicaron el automotor referido, interviniendo para rescatar a la joven, quien narró que, al viajar en la combi, a la altura de la calle Chaparrita y Avenida Chimalhuacán descendieron los dos últimos pasajeros, pero cuando ella intentó bajar, el chofer se lo impidió.



Amador Amador precisó que la agraviada denunció que el chofer la amenazó con abusar sexualmente de ella al tiempo que aceleró la marcha, por lo que ella comenzó a pedir auxilio desde la ventanilla de la unidad de transporte público hasta que el ciudadano que conducía el vehículo particular a la altura de la calle Indio Triste se percató de lo sucedido, e informo de la situación a los oficiales.



Afirmó que, ante los hechos, se concretó la detención de quien dijo responder al nombre de Felipe ’N’ de 28 años con domicilio en la colonia Evolución, quien fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público donde se abrió la carpeta de investigación con número NEZ/NZ1/00/MPI/539//01296/20/06, y se determinará su situación jurídica.



Cabe mencionar que se llevó a cabo una búsqueda con los datos del detenido en el Sistema Plataforma México, la cual arrojó que contaba con cuatro informes policiales homologados por alteración del orden, inhalar estupefacientes y daños en los bienes.



Finalmente, Jorge Amador exhortó a los ciudadanos de Nezahualcóyotl a permanecer atentos ante cualquier tipo de actividad sospechosa, no hacer caso omiso y si alguien necesita ayuda apoyar denunciando de inmediato ante los elementos de la Policía Municipal, quienes sabrán cómo actuar ante las circunstancias.