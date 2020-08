En Nezahualcóyotl detienen a sujeto que tras ’Hackear’ redes sociales extorsionaba para no difundir contenido intimo

NEZAHUALCOYOTL,MÉX.-Luego de que ingresará ilegalmente a las redes sociales de una joven y sustrajera fotos personales con fines de extorsión, elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a un individuo cuando recibía la cantidad de 2 mil pesos que exigió para no exhibir los archivos obtenidos sin autorización, informó el director de Seguridad Ciudadana Jorge Amador Amador.



El funcionario explicó que la joven de 27 años solicitó el apoyo de la policía municipal luego de que el sujeto ’hackeara’ sus cuentas de redes sociales personales y obtuviera archivos de carácter íntimo con el fin de exigirle dinero a cambio de no hacerlas públicas o exhibirlas con familiares o amigos, por lo que los agentes procedieron a brindarle el apoyo e iniciaron una negociación con el delincuente a fin de establecer un operativo y lograr su detención.



Amador Amador, señaló que durante varios días agentes especializados de la Dirección de Seguridad Ciudadana mantuvieron diálogos con el presunto extorsionador hasta acordar la entrega de 2 mil pesos en calle Tepeyac esquina con Glorieta de Colón en la colonia Ampliación Vicente Villada, donde el individuo se presentó según lo pactado.



Precisó que, al notar la presencia de la joven en el lugar, el malhechor de inmediato la interceptó solicitándole la cantidad referida la cual le fue entregada, sin embargo, instantes después, cuando el sujeto intentaba retirarse fue sorprendido por los policías municipales que ejecutaron su detención una vez consumado el ilícito.



Detalló que quien dijo responder al nombre de José de Jesús ’N’ fue trasladado a la Agencia de Ministerio Público para determinar su situación jurídica a fin de detener las prácticas delincuenciales del sujeto.



Cabe mencionar que en el Estado de México, publicar, difundir o exhibir imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica sin el consentimiento del sujeto pasivo, por medio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, fue tipificado por la 60 Legislatura mexiquense como delito sancionable con penas de hasta 15 años de prisión cuando la víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.



Amador Amador pidió a la población tener sumo cuidado de manejo en sus redes sociales, sitios de internet y dispositivos digitales personales pues hay individuos mal intencionados que se aprovechan de esas herramientas para delinquir, por lo que aseguró la policía municipal de Nezahualcóyotl trabaja arduamente para evitar dichos ilícitos y detener a quienes pretendan cometerlos.