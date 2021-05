En Nezahualcóyotl este lunes 3 de mayo inicia aplicación de segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años

Nezahualcóyotl, México, .- Este lunes 3 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de 60 años de Nezahualcóyotl como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación que se realiza en el país y en particular en la entidad mexiquense, los Gobiernos de México, Estado de México y municipal, la aplicación será escalonada y se llevará a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde indicó que se instalarán seis módulos de inmunización, dos para la atención a peatones que lleguen a pie o en transporte público y dos de ellos para quienes decidan acudir a bordo de sus propios vehículos como en la primera aplicación, los primeros estarán situados en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, en Avenida Central Calle 35 s/n esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana, Explanada del Palacio Municipal, con domicilio en Avenida Chimalhuacán s/n, colonia Benito Juárez, Deportivo Nezahualcóyotl, Calle San Esteban esquina Calle Sara García, colonia Ampliación Vicente Villada, y en la Preparatoria Colegio de la Comunidad incorporada a la UAEM, Calle Condesa s/n esquina Aviación Civil, colonia General Vicente Villada.



Puntualizó que los dos módulos de vacunación en la modalidad vehicular se encontrarán en la Facultad de Estudios Superiores FES-Aragón, Avenida Hacienda de Rancho Seco s/n, colonia Impulsora Popular Avícola, y en la Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl (atrás de la Plaza Ciudad Jardín Bicentenario), ubicada en Avenida Bordo de Xochiaca s/n, colonia Tamaulipas.



Detalló que la aplicación de la segunda dosis del biológico será de acuerdo con el siguiente calendario:



Fecha para recibir segunda dosis: Primera letra del apellido paterno:



3 de mayo A, B, C, D, E



4 de mayo F, G, H, I, J



5 de mayo K, L, M, N, Ñ



6 de mayo O, P, Q, R, S, T



7 de mayo U, V, W, X, Y, Z



De la Rosa García comunicó que el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 5 de la tarde, y que las personas que por diversas razones no puedan asistir el día que les corresponde, podrán acudir a aplicarse la segunda dosis al día siguiente día, presentando una identificación oficial (INE o INAPAM), más la CURP y el contra recibo otorgado en la primera aplicación.



Precisó que aquellos adultos mayores que no pudieron aplicarse la primera dosis, deberán mantenerse atentos a los medios de comunicación oficiales para conocer fechas y lugares donde podrán vacunarse, pues solo se vacunará a quienes ya hayan recibido la primera dosis.



Resaltó que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a las sedes, y en la medida de lo posible tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, pues habrá vacunas suficientes para todos los adultos mayores de 60 años, al tiempo que recomendó acudir desayunados, en caso de estar en tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos, y continuar acatando las medidas preventivas como son el uso obligatorio del cubrebocas y careta, lavado de manos, uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia.