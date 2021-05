En Nezahualcoyotl hay carencia de hospitales: Adolfo Cerqueda B.

Nezahualcóyotl, Mex.-.- Señala urgente necesidad de construir 4 nuevos hospitales en Neza: uno general, uno del IMSS, uno geriátrico y un infantil.

La pandemia por el Covid19 ha dejado muy en claro la urgente necesidad de construir nuevos hospitales en este municipio, pues desde hace más de 30 años no se ha edificado uno solo, pese a que más de 400 mil vecinos de esta localidad no cuentan con acceso a la seguridad social, pese a ello, el gobierno estatal en turno no ha mostrado voluntad para ayudar a resolver este tema de salud, por lo que, luego de ganar las próximas elecciones, acudiré al presidente Andrés Manuel López Obrador para gestionarlos personalmente, aseguró Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, precisó, ante vecinos de la colonia Vicente Villada, que en Nezahualcóyotl sólo existen dos hospitales La Perla y el Gustavo Baz, los cuales en suma cuentan únicamente con 280 camas para atender a más de un millón de personas, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 2 mil 800 camas para una población de esta magnitud.

Señaló que es urgente que la población de este municipio cuenta por lo menos con un nuevo hospital general, uno del IMSS y dos especialidades, uno que podría ser de geriatría para los abuelitos y otro infantil donde se contemplen servicios de pediatría, psicología, nutriología, odontología, ortopedia, piscología entre otros.

Cerqueda Rebollo recordó que hace unos meses, vecinos de Nezahualcóyotl reunieron más de 500 mil firmas para demandar al gobernador Alfredo del Mazo, la donación de un predio en el Bordo de Xochiaca, ello para la construcción de un hospital del IMSS, el cual iba ser edificado con recursos federales, pero Del Mazo nunca dio una respuesta afirmativa.

Indicó que tan sólo el IMSS en esta ciudad cuenta con más de 500 mil derechohabientes los cuales se quedaron sin servicio hospitalario al ser derrumbado, por daños estructurales, el Hospital-Clínica 25, donde acudían a ser atendidos los vecinos de esta localidad.

Por último, Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, manifestó a los vecinos que con su ayuda y su voto se logrará que pronto en este municipio se pueda contar con nuevos nosocomios, por lo que llamó los llamó a que en todas las boletas voten por morena, pues en coordinación con los diputados federales y locales se podrá alcanzar más fácilmente el objetivo y avanzar como nunca en este rubro de la salud en Neza.