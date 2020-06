En Nezahualcóyotl orientan sobre cuidados y medidas en el proceso de recuperación de COVID 19 en casa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -A fin de contener la pandemia de COVID-19 por todos los frentes posibles, en Nezahualcóyotl se ha iniciado una nueva campaña informativa para dar a conocer las medidas necesarias para atender un paciente ambulatorio de coronavirus en casa evitando lo mayor posible riesgos de contagio, ya que de los 2 mil ocho casos acumulados como positivos al momento, mil 143 entran dentro de dicha categoría, lo que hace imprescindible que la población tenga claro cuales son los cuidados correctos durante su proceso de recuperación, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.







El alcalde señaló que a la fecha no se ha logrado controlar la pandemia en el país, y que en la zona oriente del Valle de México continúa creciendo la curva de contagios, en ese sentido indicó que la cantidad de pacientes de COVID-19 ambulatorios se ha incrementado de manera proporcional, por lo que además de mantener las medidas higiénico-sanitarias recomendadas e incluso extremarlas es primordial, pues aseveró que bajar la guardia, sin lugar a dudas, sería un error.



De la Rosa García precisó que, a fin de proteger tanto a las personas enfermas como a sus familiares y seres queridos, el gobierno municipal ha lanzado una serie de trípticos, banners y videos informativos para dar a conocer a la población de manera puntual qué hacer si tenemos un paciente de coronavirus en casa y cómo ayudarle a mejorar sin exponerse al contagio, acción que señaló necesaria para evitar más contagios.



Aislar a la persona enferma en una habitación de la casa que esté bien ventilada, no recibir visitas, no compartir artículos de limpieza personal ni utensilios con el paciente, evitar que tenga contacto con mascotas, así como lavar su ropa por separado con agua caliente además de maximizar la limpieza y la desinfección constante de superficies de su hogar, son algunas de las indicaciones difundidas entre la población, indicó.



En ese sentido subrayó que dichas medidas e indicaciones cuentan con el respaldo de la Dra. Isabel Salazar Sánchez, el Dr. César Hugo Hernández Rodríguez, el Dr. Jesús Miguel Torres Flores, el Dr. Edwin Vázquez Guerrero, el Dr. Antonio Lazcano Araujo y el Dr. Samuel Ponce de León, reconocidos expertos de la comunidad científica del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.



Puntualizó que durante la pandemia los servicios públicos se han reforzado a fin de brindar a la población las condiciones necesarias para afrontar la emergencia sanitaria por lo que toca al tema de reparto y distribución de agua potable en zonas críticas se han atendido a más de 88 mil usuarios con más de 117 millones de litros de agua, mientras que en el tema de la recolección de residuos se mantienen los recorridos diarios de hasta dos o tres veces por día, mientras que para mejorar avenidas y calles se han rehabilitado de abril a la fecha 2 mil 916 metros cuadrados, destacando los trabajos realizados en las inmediaciones del hospital Gustavo Baz.



Para finalizar, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García dijo que como es sabido un gran porcentaje de personas contagiadas de COVID-19 pueden llevar su proceso de recuperación desde casa y que otro más incluso puede mantenerse asintomática, por lo que resaltó es deber y responsabilidad de todos informarse, actuar y acatar las medidas y cuidados preventivos para cuidarse y cuidar a todos.