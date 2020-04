En Nezahualcóyotl refuerzan medidas preventivas por COVID 19

Nezahualcóyotl, México a 17 de marzo de 2020.-Luego de una reunión de trabajo con autoridades de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno municipal, así como representantes de consultorios, clínicas, hospitales particulares y asociaciones de médicos, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García informó que se reforzarán las medidas preventivas en la localidad para evitar la propagación del COVID 19, entre ellas la difusión de una campaña informativa y la interrupción de eventos de más de 50 personas, por lo que anunció la suspensión de permisos para la realización de eventos en la vía pública, así como los que se efectúan en salones de fiestas, a partir del próximo fin de semana.







El presidente municipal, acompañado de Francisco Javier Portillo Ponce, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl, indicó que aunada a la acción de no otorgar permisos para la colocación de carpas ni la realización de reuniones en calles de la localidad, se emitirá una circular a salones de fiestas y eventos para que cesen su actividad durante los siguientes días, ello con el objetivo de reducir la probabilidad de la posible propagación del virus.







Señaló que a nivel municipal han dado inicio las acciones preventivas ante la contingencia y gracias a la excelente coordinación existente con las autoridades estatales y federales, unidades médicas, consultorios y hospitales particulares se encuentran preparados para atender y canalizar adecuadamente a casos ’sospechosos’ de infección por coronavirus COVID 19, sin embargo enfatizó que la acción fundamental para evitar una crisis está en manos de la población, por lo que llamó a todos a seguir las recomendaciones sanitarias correspondientes.







En ese sentido, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Nezahualcóyotl Francisco Javier Portillo Ponce reconoció el interés e iniciativa del alcalde por priorizar la salud de la ciudadanía, al tiempo que afirmó que se ha capacitado al personal médico adscrito al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) de la ciudad para la correcta atención e identificación de un caso sospechoso por contagio de COVID 19, así como su manejo y canalización al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, institución encargada de confirmar o descartar por medio de pruebas de biología molecular los probables casos detectados.







El edil Juan Hugo de la Rosa solicitó al doctor Portillo Ponce capacitación y organización conjunta en esta materia, tanto al personal de Rescate como a los elementos de la policía municipal, en particular a los vecinales, pues son los que tienen un contacto directo con la población y a los que la gente busca inmediatamente en caso de auxilio, por lo que, dijo, deben estar capacitados para atender y canalizar adecuadamente a los vecinos de Nezahualcóyotl.







El presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García solicitó a la población no caer en pánico y en caso de tener síntomas respiratorios leves evitar automedicarse y consultar al médico lo antes posible, sin embargo, resaltó que en caso de haber viajado al extranjero en los últimos meses o bien tener contacto con alguien que lo haya hecho y presentar fiebre, tos seca y dificultad para respirar es importante se comuniquen al 5743 4343 o al 01 800 900 3200 para pedir ayuda y asesoría de inmediato.







Finalmente, el alcalde enfatizó que la acción fundamental para evitar situaciones más complejas radica en medidas de prevención que toda la población debe tomar, las recomendaciones sanitarias correspondientes del sector salud de los distintos órdenes de gobierno, por lo que recomendó a los vecinos lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al estornudar cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable o bien con el ángulo interno del codo, evitar tocarse la boca, nariz y ojos y mantener limpias las superficies de los objetos de uso común como mesas, computadoras y teléfonos, además de mantenerse preferentemente en casa, sobre todo tras la decisión de suspender clases en las instituciones educativas y que en caso de acudir a realizar compras algún mercado, tianguis o supermercado lo haga un miembro de la familia únicamente, sin llevar niños o adultos mayores.