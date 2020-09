En Nezahualcóyotl se reanuda de forma gradual la venta de bebidas

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Gracias a los esfuerzos y acciones del gobierno municipal para contener la pandemia del virus SARS-CoV-2 en Nezahualcóyotl, los cuales han dado resultados efectivos con una tendencia estable a la baja desde hace varias semanas en contagios entre los ciudadanos de esta localidad, que al día de hoy llega a 6 mil 130 casos positivos, por lo que ante la necesidad de una reactivación económica en ciertos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se inició la reanudación de manera gradual y bajo estrictas medidas y lineamientos la venta de estos productos, bajo un esquema por unidades de bajo, mediano y alto impacto, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde recordó que fue el 11 de abril pasado cuando ante el avance de los contagios por COVID-19 en Nezahualcóyotl y ante el incremento en el número de casos de violencia familiar debido al aumento de la ingesta de alcohol en domicilios particulares y la vía pública tras el cierre de salones de fiestas, centros nocturnos y bares en la localidad, se tomó esa decisión, en pro de salud de la población de esta ciudad.



Precisó que, en el caso de las unidades económicas de bajo impacto, tales como tiendas de abarrotes y supermercados, se les autoriza la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado pero que no sean para el consumo inmediato, en un horario de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado y los domingos de las 07:00 a las 17:00 horas, por lo que tienen prohibida la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo inmediato y en el interior.



Señaló que, en el caso de unidades económicas de mediano impacto a excepción de salones, jardines, servicios de hospedaje y/o análogos que tengan como actividad principal la venta de alimentos preparados y de forma adicional la venta de bebidas alcohólicas, se les autoriza la venta al copeo de forma moderada y únicamente acompañada de alimentos, en un horario de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado y los domingos de las 07:00 a las 17:00 horas.



De la Rosa García recalcó que debido al riesgo de contagio de COVID-19 que implican establecimientos como bares, cantinas y salones de bailes; discotecas y video bares con pista de baile; pulquerías; centros nocturnos; bailes públicos; centros botaneros y cerveceros; restaurantes bar y/o análogos, así como centros comerciales, vinaterías y depósitos (compra al por mayor), aún no podrán reanudar sus actividades hasta que las autoridades sanitarias correspondientes lo determinen, en consecuencia queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y modalidades en estos sitios.



Detalló que las unidades económicas de bajo y mediano impacto deberán contar con licencia de funcionamiento, para llevar a cabo la venta de bebidas alcohólicas, al tiempo que deberán cumplir con las medidas higiénico sanitarias tales como uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, sana distancia, aforo de 30 por ciento, sanitización constante del local, entre otros, y cumplir con los horarios establecidos, en caso de no contar con la documentación que avale su legal funcionamiento y no cumplir con las medidas ya descritas, se procederá a la suspensión de actividades o en su caso la clausura del establecimiento.



Juan Hugo de la Rosa García indicó que para cualquier duda o aclaración, los interesados pueden comunicarse a la Unidad de Verificación y Normatividad al teléfono 55 5716 9070 extensión 1110, al tiempo que llamó a los ciudadanos de Nezahualcóyotl a actuar de forma responsable, pues aunque en algunos establecimientos ya se permita la venta de estas bebidas, aún no es posible realizar fiestas o reuniones debido a la pandemia.