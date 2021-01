En ningún momento ha sido rebasado el Sistema Hospitalario durante la pandemia: López-Gatell

’En términos de capacidad hospitalaria, en ningún momento ha sido rebasado el Sistema Nacional de Salud’, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien añadió que la reconversión hospitalaria que se ha hecho en el país es una de las más amplias de América Latina.



En conferencia de prensa, el funcionario federal respondió así al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien afirmó que la pandemia de coronavirus ha evidenciado los rezagos crónicos de presupuestación, infraestructura, cobertura y calidad de atención, así como la insuficiencia de recursos humanos del sistema de salud mexicano.



’Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México’, declaró el rector durante la presentación de las ’Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años’.



Al respecto, López-Gatell Ramírez consideró que en términos netos el Sistema de Salud no ha sido superado. ’La evidencia está a la vista y es trazable. Como hemos podido demostrar todos los días, desde abril, en el proceso de reconversión hospitalaria, ha sido de la más amplia en América Latina, observación hecha por la Organización Mundial de la Salud’.



Añadió que lo expresado por Graue Wiechers fue que respecto a la mortalidad por la pandemia del coronavirus en México es ’se refirió a un sistema crónicamente limitado, está muy claro que en México tenemos un sistema que, por décadas, por 50 años, ha tenido menos personal del que se requiere. Estos datos que hemos dado casi 240 mil personas faltantes en el personal de salud’.



En su participación en el foro, el rector Enrique Graue recalcó que no se puede trivializar la situación actual y en tanto la población no tenga acceso a vacunas seguras y confiables –y que hayan demostrado un cierto grado de inmunidad poblacional- se debe evitar el contacto físico e insistir en el necesario uso de cubrebocas para evitar un mayor número de pérdidas humanas.