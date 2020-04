En nuestra administración no somos ’mentirosos ni hipócritas’ se está atendiendo la epidemia de Covid-19 con profesionalismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se está ocultando información sobre la llegada de coronavirus Covid-19 a México y explicó que su gobierno lleva tres meses dando informes diarios para que sus adversarios no lo culpen de la propagación de este virus, señaló en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Negó que haya exceso de confianza por parte de su gobierno frente a la epidemia mundial, pues en el país están los mejores expertos en el tema ocupados en atender la emergencia para evitar contagios.

El Ejecutivo federal señaló, "no estamos ocultando información de nada. Por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios, no, no. Ya tengo tiempo padeciéndolos, los conozco, aunque se disfracen ya sabía yo, van a empezar a decir que no hay información, de que no se está haciendo nada, de que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable que quieran que nos infectemos, yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran para echarnos la culpa de todo, están desesperados.

El Presidente insistió en que en su gobierno no son "mentirosos e hipócritas" y se está atendiendo con responsabilidad la epidemia de Covid-19.

Destacó que espera y desea que se pueda controlar la enfermedad en México, por lo que se está actuando con profesionalismo para lograrlo, "imagínense que los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus".

El Mandatario federal refutó "ahora que se depreció el precio del petróleo el lunes la culpa es de Andrés Manuel dicen los del PAN, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso, así están los medios con honrosas excepciones, además es su derecho, vamos a garantizar el derecho a disentir", agregó.

Indicó que la epidemia de ataques en su contra va a continuar porque vienen las elecciones el próximo año, "se cayeron los precios del petróleo, el Presidente; se depreció el peso, el Presidente; nos peleamos, el Presidente; se encontraron micrófonos en el Senado, el Presidente nos está espiando".