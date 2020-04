En Oaxaca detienen a ex diputado del PRI que arrojó ácido a la cara de saxofonista

En Oaxaca detienen a exdiputado del PRI que arrojó ácido a la cara de saxofonista.



Redacción



La mañana del lunes la Secretaría de Seguridad de Oaxaca detuvo a Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado señalado como el principal implicado en el ataque con ácido a la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, en septiembre de 2019.



La captura fue confirmada por el gobernador del estado, Alejandro Murat, quien dijo que el ex diputado "enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido".



El ex legislador fue capturado tras un operativo encabezado por el secretario de Seguridad estatal, Ernesto Salcedo.



Actualmente hay tres autores materiales de la agresión, quienes habrían recibido hasta 20 mil pesos para atentar contra la vida la artista.