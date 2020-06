En operativo desalojan a jóvenes por fiesteros en Tepetitlán

En medio de la pandemia, y a pesar que se debe evitar la propagación de virus SARS-CoV-2, el propietario del predio en la calle de Fresnos de Tepetitlán del municipio de Chiautla, convocó a un grupo de 40 jóvenes para realizar un fiestón, pretendían consumir cerveza, por lo que en operativo encabezado por el comisario Esteba Bautista, se desarticulo la reunión masiva.



Además, dos jóvenes en moto fueron trasladados al juzgado calificados por alteración del orden público, tras enterarse que se suspendía, intentaron provocar una trifulca por medio de las redes sociales, pero las autoridades auxiliares de Tepetitlán se identificaron, y no les quedó de otra más que obedecer y presentarse ante autoridades competentes.



El titular del predio, trató de evadir su responsabilidad al realizarse presuntamente la fiesta, pero no contaba con la denuncia de sus vecinos, ante los tiempos del COVID-19, de no seguir con las reglas preventivas del contagio, además, del uso obligatorio del cubre bocas y el gel anti bacterianos, sumándose el lavado de manos con frecuencia.



Al respecto, el Comisario de Seguridad Pública Esteban Bautista Hernández, advirtió que se continuara con los operativos, con la participación de regularización comercial con el apoyo de personal de Salud, Protección Civil, así como de las autoridades auxiliares de las diversas poblaciones de Chiautla.