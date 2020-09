EN PACHUCA APROVECHAREMOS LOS ESPACIOS Y LOS RECURSOS, NO MÁS ELEFANTES BLANCOS ASEVERÓ SERGIO BAÑOS



• Las obras que se realicen en la administración municipal serán en las colonias, barrios y comunidades donde realmente se necesite la infraestructura.



• El candidato Sergio Baños lamentó que se hayan invertido 4.9 mdp en una obra que no se usa, en lugar de destinar el dinero en pavimentaciones.



En la administración municipal no se aprobarán más obras públicas que no atiendan verdaderas necesidades de las familias, afirmó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio.



En la visita que tuvo al patinódromo de la ciudad, ubicado en el bulevar Revolución, a un costado de los jales, colonia Jardines Residencial, comentó que ésta es una obra inconclusa y que no se usa, por lo que afirmó que no habrá más elefantes blancos en Pachuca, para aprovechar los espacios y los recursos en lo que realmente importa y beneficia a la población.

Lamentó que a pesar de las necesidades de la ciudad, la administración anterior decidió invertir cuatro millones 925 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el cual puede usarse para pavimentación de calles y avenidas; alumbrado público, drenaje y alcantarillado; y mantenimiento de vías, entre otras cuestiones.



El candidato del PRI a la presidencia municipal de Pachuca dijo que la obra fue reportada como terminada, pero en el lugar se observa inconclusa y con baches a pesar de tener sólo dos años de haberse construido.



"Dentro de mis primeros 100 días de Gobierno auditaré el contrato, haremos que los responsables paguen y devuelvan a Pachuca el robo encubierto con el patinódromo", señaló categórico Baños Rubio.



Recordó que para esta obra se planeó una segunda etapa, con una inversión de ocho millones de pesos, los cuales nunca fueron gestionados ni llegaron al municipio, por lo que la obra quedó inconclusa a pesar de la enorme inversión inicial.