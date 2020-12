En peligro, la clase media

PUES PARECE QUE VA EN SERIO EL CAMBIO DE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. EL JEFE DE LA OFICINA DE LA CANCILLERÍA MEXICANA, FABIÁN MEDINA, ACABA DE DECLARAR QUE SE TERMINA CON LA INICIATIVA MÉRIDA Y QUE MÉXICO DEJA DE SER EL QUE RECIBÍA INSTRUCCIONES Y LOS ESTADOS UNIDOS, EL QUE LAS DABA Y OBEDECÍAMOS, ASÍ QUE LAS COSAS SÍ VAN EN SERIO EN EL GOBIERNO Y RELACIONES CON BIDEN; SE TENDRÁ UNA RELACIÓN DE RESPETO A NUESTROS DERECHOS Y POR TANTO, ESTABLECEREMOS LA POLÍTICA DE CONTROL AL TRÁFICO DE ARMAS Y SI BIEN NO SE PODRÁ LUCHAR CONTRA EL INMENSO NEGOCIO DE LA PRODUCCIÓN DE ARMAS Y VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE LLEGA A LOS MÁS DE 52 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALMENTE, CUANDO MENOS, TENDREMOS LA SEGURIDAD DE QUE LAS MÁS DE DIEZ MIL ARMERÍAS QUE SE ENCUENTRA EN LA FRONTERA SUR NORTEAMERICANA Y QUE SON LAS QUE SURTEN Y TRAFICAN LAS ARMAS A MÉXICO PODRÁN CAMBIAR LAS RELACIONES Y TRATAREMOS DE EVITAR LAS MATANZAS Y EL BAÑO DE SANGRE EN EL PAÍS.



Fabián Medina no solamente es un importante colaborador del canciller Marcelo Ebrad, es una gente con luces y caminos propios en la vida profesional y sabe tomar los riesgos como funcionario consciente y como mexicano comprometido, por ello, cuando habla no solamente tiene el respeto y confianza del canciller sino que goza de la confianza en su buen juicio y el valor con el que toma su papel para combatir al crimen organizado y al tráfico de armas en México que es la base de las matanzas en el país.



SI COMENZAMOS A DEJAR EL DE SER EL DE ’PATIO TRASERO’ DEL IMPERIALISMO YANQUI, tendremos un avance que nos permita hacernos escuchar e imponer las relaciones normales de iguales y vecinos, dejaremos de ser los bueno y los norteamericanos, los vecinos para convertirnos en socios reales con iguales derechos y obligaciones en el trato y en el respeto a la soberanía nacional, si esto lo logramos el paso será determinante para aplaudir la nueva época de soberanía y libertad propuesto y controlada por el gobierno de AMLO.



DENTRO DE LOS SUEÑOS PRESIDENCIALES, tenemos pues el cambio en las relaciones entre mexicanos por medio de lo que ahora conocemos como los principios éticos y que bueno que damos clases de comportamiento moral y ético a la población, pocos estaría dispuestos a contradecir lo que dicen los famosos veinte puntos elaborados por la comisión para el caso, algunos dicen que podría ser el nuevo catequismo y que más que otra cosa parecen los buenos deseos de que las cosas cambien por cambiar sin tener que inducir esos cambios en la realidad nacional eliminando los factores que impiden el imponerlas como son la violencia, la desconfianza, la pérdida de empleos, seguridad y salud que provocan un mayor individualismo porque obligan a luchar a cada uno por su sobrevivencia y no por la fraternidad, el perdón y la solidaridad. La realidad es brutal, la vivimos los que en verdad estamos sufriendo por ella, en el país muchos mexicanos hemos perdido el empleo y gran parte de los recursos que nos permitía sobrevivir con dignidad y confianza, las cosas se fueron deteriorando y ahora sufrimos la violencia porque ésta aumenta con la miseria y la desocupación, sufrimos el aumento de costos porque ahora tenemos que gastar mucho más en alimentos y servicios y destinar grandes cantidades de dinero a los productos para la salud y la atención médica y esto a pesar de que muchos apoyos sociales llegan a las casas, pero ya no son suficientes para soportar la crisis. La realidad no se cambia con buenas intenciones, sino con realidades y hechos y en tales condiciones, pues millones de miembros de las clases medias que son la parte de la inteligencia y la producción nacional sufrimos las consecuencias de la crisis y no hay organismos ni proyecto real de rescate a este importante y enorme grupo que es el que en realidad garantiza la memoria histórica, la capacidad intelectual y científica del país, el cúmulo de las experiencias de producción para México y los que tienen mayor conciencia y en su momento dieron o dimos nuestro apoyo incondicional para alcanzar el cambio que era urgente, por este cambio al parecer al inicio generaba condiciones de bienestar, ahora se ha convertido en un lastre para el desarrollo de los miembros de la clase media que son atacados y despreciados a nivel gubernamental porque son los que cuando menos tienen capacidad de crítica y todavía hablan a pesar de que los dogmáticos e intolerantes busquen silenciarlos con agresiones e insultos.



Históricamente, las clases medias han jugado el papel en los cambios en México y ahora se están rebelando y aumentan su resentimiento y molestia ante al abandono y desprecio de los hombres de poder, esto parecería menor, pero en las condiciones actuales son que van encabezado intuitivamente la oposición y la lucha contra los dogmáticos e intolerantes que rodean al Presidente y que creen o le hacen creer que si no avanzan no es por su incapacidad y cerrazón, no por la oposición de ese grupo de clasemedieros y por tanto hay que destruirlos, así en vez de contribuir a que el Presidente tenga una mejor visión y aliados reales para el cambio y el avance de México se aleja más de esa posibilidad porque los dogmáticos e intolerantes no solamente le ciegan sino que en la realidad juegan en su contra porque ellos no quieren el cambio, buscan el poder y los puestos con presupuestos que son los que les dan una fuerza para la política y es que en ella los que no cuentan con recursos, pues se quedan no solamente en la pobreza, sino en la mediocridad y es por ello que digan lo que digan ellos juegan bajo el principio de que el poder nace del poder económico porque la política consume tiempo, dinero, esfuerzo.



Es importante destacar que de acuerdo a una encuesta de El Universal, la preferencia de votos por Morena esta al dos por uno en contra de los grupos de la oposición… así que ya veremos que en realidad la política de partidos se va al carajo y debemos entrar a la política de las grandes alianzas entre todos y con base a los hombres y mujeres, no por los partidos, que ya no existen en realidad.



[email protected]