En peligro la economía y la salud de millones de trabajadores

Profundas transformaciones al mundo del trabajo dice la OIT

+Pago extra obligado del FOVISSSTE por 32 mil pesos por crédito



Mientras que los servicios de salud se encuentran concentrados en mal atender la pandemia de COVID 19, en donde nuevamente hay record de contagios y de fallecidos en el Valle de México, en materia económica sectores productivos se pronuncian por un urgente cambio a la estrategia del manejo a la pandemia en la Ciudad de México para salvar vidas y la economía, como se pronunció Armando Zúñiga Salinas, dirigente de la COMPARMEX CDMX, quien dijo que el sector empresarial en la Ciudad ha actuado con profunda responsabilidad y solidaridad. Toca ahora al Gobierno de la Capital, tomar las propuestas de los diversos sectores empresariales para avanzar juntos en la solución de la pandemia



La extensión por una semana más del semáforo rojo en la Ciudad de México y ante la incertidumbre de que dicha condición se alargue indefinidamente, COPARMEX CDMX convoca al Gobierno de la Ciudad de México a plantear un cambio radical de estrategia en el manejo de la pandemia por Covid-19, con el fin de que no se sigan perdiendo más vidas, empleos y establecimientos mercantiles.

Porque a 22 días del nuevo cierre de actividades por semáforo rojo en la Capital, no se ha observado una disminución relevante en la ocupación hospitalaria en la Capital, por el contrario, estamos en una situación cúspide que pronto podría desbordarse. En cambio, existe una gran restricción a la operación de las empresas formales que han hecho sus mejores esfuerzos por cuidar de sus trabajadores, clientes y usuarios, que contrasta con la muy laxa atención del Gobierno de la Ciudad y las alcaldías a la operación del comercio informal para regular su operación y así evitar el crecimiento de los contagios.

No detener las actividades del comercio informal ha sido irresponsable y riesgosa desde cualquier punto de vista, lo cual ha afectado de manera negativa la salud de los habitantes de la Ciudad y su economía.

Resulta muy importante encontrar formas más efectivas de atacar la propagación de la pandemia y dar un trato igualitario y equitativo a los establecimientos mercantiles formales, ya que la informalidad sin control llena estos espacios demandantes sin ningún tipo de cuidados frente al riesgo que genera la acumulación de personas en espacios reducidos.

Los capitalinos merecemos el mayor de los esfuerzo conjuntos entre Gobierno, empresarios y ciudadanos, para abatir esta terrible crisis y evitar más muertes y un colapso mayor de la economía de la Ciudad de México.

Por tanto, es urgente instalar una Mesa de Emergencia de Alto Nivel entre la Jefa de Gobierno y los empresarios de la Capital para poner en marcha, por ejemplo, el programa Certificado de Empresas Seguras que propuso COPARMEX CDMX en días pasados; además de que el Congreso y el Gobierno de la Ciudad deben ofrecer propuestas muy responsables que permitan reorientar el presupuesto de la Capital para brindar ayuda efectiva a la economía formal de nuestra ciudad y la recuperación de cientos de miles de empleos perdidos.

Así, consideramos que los apoyos presentados hoy por la Jefa de Gobierno en materia de condonación de Impuesto Sobre Nómina para el mes de enero a todos los negocios del giro restaurantero, siguen siendo absolutamente insuficientes y discriminatorios para los demás giros mercantiles que también han sido afectados por los efectos de la pandemia.

Gobierno y empresarios debemos encontrar soluciones conjuntas, que resuelvan las necesidades de salud y económicas en el corto y en mediano plazo para la Ciudad, sumando esfuerzos con programas efectivos y responsables como los que ha presentado de manera insistente, ésta confederación patronal.

En materia de salud sigue sin atenderse a miles de trabajadores enfermos de cáncer, diabetes y otra enfermedades tan sólo por atender la emergencia del COVID…..

EL MUNDO DEL TRABAJO REEGISTRA PROFUNDAS TRANSFORMACIONES SEÑALA LA OIT

En el mundo del trabajo están teniendo lugar profundas transformaciones, a raíz de la innovación tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la mundialización. A fin de dar respuesta a esos retos en el marco de la conmemoración de los 100 años transcurridos desde la fundación de la OIT, en la 108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2019, se adoptó una Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo.

Enfoque centrado en el ser humano: La Declaración, centrada en el ser humano, se enfoca en tres acciones prioritarias; aumentar la inversión en las capacidades de las personas; aumentar la inversión en las instituciones del trabajo y aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible

Estos reflejan las recomendaciones clave descritas en el informe de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo publicado en enero de 2019.

Llamamiento a la acción

En la Declaración se realiza un llamamiento a la acción de todos los Estados Miembros, con objeto de: asegurar que todas las personas se beneficien de las transformaciones que tienen lugar en el mundo del trabajo y garantizar una relación laboral pertinente de forma ininterrumpida, así como velar por una protección adecuada de todos los trabajadores y promover el desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente. La Declaración también establece prioridades para el trabajo de la OIT, como se describe en su Programa y Presupuesto

El mandato de la OIT

La Declaración se basa en los principios fundacionales de la OIT, con objeto de poner de manifiesto el imperativo de justicia y dar un nuevo impulso a la OIT, para forjar un futuro que brinde trabajo decente para todos.

EL ISSSTE ANUNCIA LA ACTUALIZACION DE UMAS PARA EL ESTE AÑO, PIDE EL PAGO EXTRA DE 20 MIL PESOS

El ISSSTE anunció que el Costo Anual Total promedio de los créditos del FOVISSSTE se mantiene por debajo del que ofrece la banca comercial, por ello dijo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2021, cuyo valor diario será de 89.62 pesos, mensual de 2,724.45 pesos y anual 32,693.40 pesos; es decir, incrementó 3.15 % con respecto al año anterior.

Por eso motivo, el FOVISSSTE te recuerda:

Que de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo, a partir del 2017 los créditos otorgados en dicha unidad de medida se actualizarán conforme al incremento que resulte menor entre el aumento del salario mínimo y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cada que se modifiquen éstos.

Que la actualización entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021 y por lo anterior, recomendamos:

Realizar un pago por anticipado antes de la entrada en vigor de la actualización, sin penalización alguna, lo que ayudará a que el saldo insoluto de tu crédito se incremente en menor medida y que el plazo de tu crédito se reduzca.

Los canales para realizar tus pagos son:

Vía internet con tu tarjeta de débito o crédito; el monto mínimo por transacción es de doscientos pesos y el máximo es de 20 mil pesos (hasta en 4 exhibiciones); o en ventanilla bancaria, previa impresión de tu ficha de pago.

Consultar tu estado de cuenta para conocer el monto actualizado de tu obligación de pago a partir del 1 de febrero.

Para lo anterior ponemos a su disposición la siguiente liga: https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/estado-de-cuenta-fovissste

REGRESAN A CLASES MAS DE 25 MILLONES DE ALUMNOS DE EDUCACIION BASICA: SEP

Al término del receso escolar con motivo de fin de año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que 25 millones 253 mil 306 alumnos y un millón 225 mil 341 docentes, de más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica, continuarán sus actividades de manera virtual a partir de este lunes 11 de enero.

Asimismo, se reincorporan 5.4 millones de alumnos y casi 400 mil docentes, de los más de 21 mil planteles públicos y privados, que conforman el nivel Medio Superior del Sistema Educativo Nacional.

En este nivel educativo cada subsistema determina sus propias dinámicas de estudio, pero todos los bachilleratos reiniciarán labores bajo sistemas de educación a distancia, en los que sus docentes tienen el compromiso de establecer y mantener vínculos estrechos con sus estudiantes, haciendo uso de todos los medios a su alcance.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó el gran compromiso de los docentes con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para esta segunda etapa del Ciclo Escolar 2020-2021, lo que ha hecho posible que los aprendizajes no se interrumpan.

Recordó que las grandes decisiones educativas de la Nueva Escuela Mexicana, son producto de los acuerdos desde que iniciaron los foros educativos para consultar a todos, con lo que se ha logrado el trabajo en equipo entre autoridades federal y estatales, docentes y agentes educativos, madres y padres de familia.

Enfatizó que ahora se trabaja en un nuevo reto, el de un regreso a las aulas seguro y prudente; sin titubeos, pero también sin riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre, pero que también fortalezca el derecho a la educación.

Reiteró que los estados en los que el semáforo sanitario esté amarillo, se podrán abrir los Centros de Aprendizaje Comunitarios que cuentan con el respaldo, siempre, de la educación a distancia.

Señaló que cuando el semáforo sanitario esté en verde, y conforme lo determinen las autoridades de esos estados, tenemos que prepararnos para poder iniciar clases, respetando las nueve intervenciones, y con ello fortalecer una educación mixta, presencial y a distancia.

Por ello, es que se fortalece el programa Aprende en Casa III, con una retroalimentación sistemática a partir del desempeño de las y los estudiantes.

Destacó que Aprende en Casa III continuará con el respaldo de las cadenas nacionales de televisión, públicas y privadas, para seguir con este tejido, porque no se puede dar solo por un canal, sino tener horarios diferenciados y cubrir la mayor área posible.

Con ese objetivo, Aprende en Casa III, también contará con el apoyo de ALTÁN Redes, para dar acceso a los contenidos de la estrategia de aprendizaje a distancia por medio de la Red Compartida y al habilitar el servicio Tarifa Cero, para garantizar el acceso a la educación en zonas que no cubre la televisión abierta.

Recordó que un 94 por ciento del magisterio en el país estuvo de acuerdo con iniciar el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia, así lo revela la encuesta realizada por la SEP sobre el Programa Aprende en Casa II, la cual destaca, también, que el 47.2 de los encuestados lo utiliza, principalmente, a través de la televisión para la continuidad en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos.

Indicó que la encuesta, instrumentada por la Subsecretaría de Educación Básica a 291 mil 279 docentes, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y otras figuras educativas de todo el país, señala que más del 86 por ciento de los encuestados otorgaron una calificación de 8 a 10 a los programas de Aprende en Casa II por Televisión.

Moctezuma Barragán añadió que, entre toda la comunidad escolar, se han tomado oportunas decisiones ante las necesidades diagnosticadas en meses pasados, para modificar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, así como el uso adecuado y eficiente de la tecnología para la educación pública…..

Publicado por [email protected]