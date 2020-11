En peligro santuario de burros en Otumba

Otumba, Méx.- Administradores del santuario para la conservación de los burros en el municipio de Otumba, denunciaron que ha comenzado a agotarse el alimento y medicamento. Temen que los animales presenten un cuadro de desnutrición con riesgo de morir.



El santuario para asnos, denominado Burrolandia México A.C, ubicado en la calle La Estación en la zona centro de Otumba, fue creado en el 2006 con dos ejemplares, con la idea de cuidar y proteger al burrito mexicano ya que actualmente es un animalito que se encuentra en peligro de extinción.



Ana Alfaro, una de las administradoras del lugar, mencionó que debido a la alerta sanitaria por la pandemia por Covid-19, se está agotando el alimento y medicamento para mantener a los 50 burritos, 17 machos y 33 hembras que actualmente habitan el santuario. El 90 por ciento de los animales fueron rescatados mientras que el otro 10 por ciento nacieron en burrolandia.



La administradora, informó que antes utilizaban 10 pacas al día, para alimentar a todos los burritos, ahora solo pueden disponer de 5. ’Lo que teníamos para poder alimentar a los burros, se está acabando, ahora hemos ido haciendo más pequeñas las raciones ya que se pretende no dejarlos de alimentar, es poco lo que se les da y no es suficiente, ya cinco pacas, es nada’, dijo.



Indicó que a través de las redes sociales, han invitado a la gente que se unan al programa de apoyo a Burrolandia, con la intención de que les puedan donar alguna paca de Avena, pacas de Alfalfa, Cebada, Maíz quebrado, Zanahorias, Alimento de Caballo y Minerales para Caballos.



Mencionó que tienen la petición de rescatar a algunos burros, ubicados en los estados de Sonora y Guerrero, pero que además de ser imposible por la alerta sanitaria, la prioridad es asegurar la alimentación de los 50 ejemplares y continuar con el programa de preservación.



’Filemon es el ultimo burrito que rescatamos, de hecho tiene poquito que llegó a Burrolandia y llegó con un desgaste muy pronunciado en su dentadura, ya que era utilizado como un instrumento de trabajo para cargas muy pesadas, se le fue desgastando severamente su dentadura que lo hizo bajar de peso además de una lesión en su cuello’, relató.



Señaló que Filemon, ha salido adelante debido al tratamiento veterinario que se le dio en las instalaciones de Burrolandia. Añadió que además del medicamento al burrito se le inyectan vitaminas.



Mencionó que a los burros además les realizan la poda de los cascos pezuñas, mismas que ya no sufren desgaste al tenerlos tantas horas bajo trabajos severos, desparasitaciones, curaciones y la compra de diversos medicamentos como antibióticos y vitaminas, lo que representa un desembolso económico considerable tomando en cuenta la cantidad de burros que cuidan.



Señaló que Burrolandia es una Asociación Civil (AC), que no recibe ingresos de ninguna institución gubernamental o apoyos de empresas y que sobrevive gracias a las aportaciones de los visitantes y pocas donaciones particulares.



Ana refirió, que se tiene conocimiento que están siendo sacrificados burros de forma masiva en los rastros y que en los últimos 30 años aproximadamente el 75 por ciento de la población de asnos ha desaparecido.



’El Burro ha sido menospreciado y la gente ya no los quiere tener. Tengo entendido que la carne de asno es enviada al continente asiático, la carne de burro mucha gente la utiliza para consumo humano o para el alimento de los mismos animales de granja, anteriormente de los circos’, dijo.



El último conteo de burros que se realizó en el año de 1991 decía que en el país existían alrededor de un millón 500 mil burros, población que actualmente ha disminuido notoriamente, ya que se estima que solo quedan poco más de 300,000 burros en México.



Destacó que en México, si existe un Burro en una casa tendrá un dueño de la tercera edad, difícilmente un adulto o joven adulto y si el propietario llega a enfermar o a morir la familia de manera inmediata se deshace del asno. ’Lo abandonan, lo venden o inclusive lo llevan al rastro, una de las razones por las que este animalito se encuentra en peligro de extinción’.



En Burrolandia, existe el programa de apadrinamiento donde los interesados deben escogen al animal al que desean apadrinar, los requisitos que deben cumplir es la entrega de una fotografía para el álbum de padrinos, nombre del padrino o madrina, señalar el periodo de apadrinamiento que va desde los 3, 6, 9 y 12 meses, especificar la cantidad y el tipo de apoyo si este es en especie o económico.



Burrolandia, debido a la alerta sanitaria puede ser visitado únicamente a través de una reservación vía telefónica, con una hora como máximo para interactuar con los ejemplares.