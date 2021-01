En plena pandemia Alcalde de Izcalli despide a personal y reduce sueldos a la mitad de los trabajadores

El alcalde Ricardo Núñez Ayala de forma agresiva y sorpresiva violento los derechos laborales donde el viernes pasado acudió a las instalaciones de Mavici obligo a firmar a casi de la mitad del personal y a los demás les bajo el salario a la mitad en prometido.



Por otra parte, el director general Lauro Castellón Huerta hizo efectiva la renuncia que lo obligaron a firmar a partir del lunes y por solidaridad tanto como los despedidos como con los que quedaron.



Lamento la actitud del alcalde Ricardo Núñez ya que por haber hecho un comentario que esta no es la cuarta transformación por la que trabajaron muchos izcallenses haya recurrido a estas formas por atentar contra el despido injustificado de los trabajadores.



El día viernes ante los medios de comunicación llego el alcalde en compañía de la síndico Alejandra Miranda dos asesores y personal de la Contraloría y Jurídico

para hacer un pronunciamiento de lo que pasó, y de inmediato despojó a todo el personal de sus teléfonos celulares; posteriormente, les obligó a firmar su renuncia, incluso, con huellas dactilares.



Tras informarles que les bajaría el sueldo y ante la petición de una explicación que le hizo un trabajador, el alcalde pidió la lista de todo el personal y nombró a los que, desde ese momento, estaban despedidos; al que no estuvo de acuerdo, también, le dijo que, si no estaba de acuerdo, que estaba fuera.



Lauro Castellón comentó que esta determinación, está fuera de la ley, sobre todo, porque no fue un acuerdo tomado en el Consejo Directivo de Mavici, sino que fue una determinación unilateral del alcalde.



Núñez Ayala tomo esta decisión donde despidió a todo su equipo que lo ayudo y solo dejo al personal operativo, que, de ganar poco mas de ocho mil pesos, les bajo el salario a poco mas de cuatro mil pesos prácticamente al mínimo.



Afirmó que el alcalde Ricardo Núñez no sólo está traicionando a la 4T en Cuautitlán Izcalli con sus acciones, sino que está traicionando la confianza de todo el equipo que lo llevó al poder.



De las 60 personas aproximadamente que le ayudaron en la campaña, solo consideró a 30 más o menos, y de esas 30, ya no quedan más que 15 en el gobierno. A todos, agregó, los ha estado haciendo a un lado y se ha acompañado de pura gente desconocida aparte los asesores que ni viven en la entidad.



Lauro Castellón aseguró que el organismo que hasta el día de hoy dirigió, goza de una buena administración, tan es así, que acaba de ser auditada por el OSFEM y salió sin observaciones, tanto en sus finanzas como en sus obras.



Sobre esto, lamentó que la síndico Alejandra Miranda, a cada rato lance acusaciones de corrupción sin sustento y al aire, que nunca ha podido comprobar.