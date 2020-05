En plena pandemia despidos en INFONAVIT

Se movilizara el sindicato ante los atropellos

+Califican políticas de FONACOT adecuadas





Por respetar instrucciones en medio de la pandemia del COVID-19, trabajadores del INFONAVIT fueron despedidos bajo el argumento de más de 4 faltas, cuando en realidad atendieron instrucciones de las autoridades de no presentarse a trabajar para evitar contagios, como lo señaló el mismo Presidente de la República y la Secretaria de Salud, así como el mismo director de la institución, Carlos Martínez.



Ante tales acciones, el secretario general del Sindicato del. INFONAVIT, arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, ex presidente del Congreso del Trabajo, señalo que llegaran hasta las últimas consecuencias para evitar los despidos injustificados y que mediante manifestaciones y plantones buscaran se logre la reinstalación de todos ellos.



Destaco que con esta acción se demuestra la insensibilidad, la falta de sentido común, el autoritarismo y la política ’chicharronera’ de quienes llevan las relaciones laborales y los recursos humanos del INFONAVIT.

Destacó que desde el 18 de marzo el Presidente y el subsecretario de Salud le informaron a la comunidad que nos mantuviéramos en nuestra casas y que no saliéramos para evitar contagios. ’Yo me comunique con autoridades del instituto, esperando instrucciones, pero estas nunca llegaron. Por ello se mandó una circular para que se atendieran las instrucciones de las autoridades y se quedaran en sus casas’.



Luego el 31 de marzo se anuncia que el INFONAVIT es una institución estratégica y que no debe cerrar sus puertas, ante lo cual se tomaron las medidas adecuadas, pero se recibe la instrucción de la dirección del instituto para que se vayan a trabajar desde sus casas quienes son propensos, por ejemplo los mayores de 60 años, mujeres embarazadas y padres con hijos menores de edad.

Se acuerda después que los días lunes y martes se pueden considerar como días económicos o a cuenta de vacaciones para justificar posibles inasistencias, no obstantes tenemos 6 compañeros afectados.



Se les acusa de más de cuatro faltas, pero en este caso para nosotros es justifica da la inasistencia por cuestión del estado de la contingencia y el pasado lunes, ya no les permiten el acceso a sus centros de trabajo a cuatro personas en el centro CTM y una en Ermita y les dicen que ya no tienen relación laboral.



El dirigente sindical señaló que ante esta falta de sentido común darán la batalla, denunciando la arbitrariedad en prensa, radio y televisión, pues la salud de los trabajadores es primero y además se ha reconocido que durante más de 48 años se atienda a más de 11 millones de trabajadores.



’He tratado a 15 directores, incluyendo al actual, pero ante la razón de esta coordinadora es algo que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Se está agrediendo toda dignidad de los trabajadores. No están solas, ni solos, vamos con todo. Se estén tomando actitudes dictatoriales, soberbias y aparatadas de toda lógica.



El día de hoy se les rescindió su contrato de trabajo a las siguientes personas que dependen de la Delegación Valle de MEXICO , Metropolitana: Verónica Bustos Carrera..CESI Ermita; María Juana Aguillón Rodriguez CESI CTM; Laura Itzel Juárez López. CESI CTM Y Francisco Javier Ortega Lara….



FiITCH RATINGS CONSIDERO ADECUADAS LAS POLITICAS DE FONACOT

Gracias a la capacidad de los activos bursatilizados para generar el flujo de efectivo suficiente para cubrir pagos puntuales de intereses y el pago de principal a la fecha de vencimiento legal, la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación ‘AAA(mex)vra’ de los certificados bursátiles fiduciarios del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).



Fitch fundamentó su calificación después de actualizar los supuestos de su caso base de incumplimiento y pérdida y sus casos de estrés. Así mismo, la ratificación considera la estabilidad esperada en los volúmenes de cobranza, la reserva de intereses totalmente fondeada, las capacidades únicas del Fonacot como administrador primario y su perfil crediticio sólido, así como el incremento en la mejora crediticia como resultado de los pagos de principal realizados en las primeras tres fechas de pago del período de amortización.



En su más reciente reporte, Fitch Ratings revisó las políticas y procedimientos de Infonacot, las cuales consideró adecuadas para la escala de sus operaciones tras el sostenimiento de su mecanismo de descuento de nómina, además, destacó que las actividades de administración de cartera y el reporteo no sufrieron impactos significativos por los efectos del coronavirus.



’La apreciación de Fitch sobre las capacidades de administración de cartera de Infonacot se ven reflejadas en su calificación ‘AAFC2(mex)’ con Perspectiva Estable’ destacó el organismo internacional.



Fitch Ratings tomó en cuenta para emitir la calificación a los títulos del Fonacot, entre otros factores, que las características del portafolio permanecen estables y con tendencia favorable; la mejora crediticia ajustada, que es aún suficiente para soportar la actualización de los supuestos de pérdida estresada y, la reserva de liquidez equivalente a tres pagos de intereses calculados a la tasa de la cobertura de tasas de interés.



’Fitch espera que la reserva de liquidez, sea suficiente en caso de ser requerida para cubrir el pago de cupón, ante la ausencia de cobranza temporal como resultado de una adhesión alta de los créditos bursatilizados al Plan de Alivio anunciado por Infonacot’.



Sobre esta ratificación, el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, destacó que la calificación dada a los certificados bursátiles fiduciarios, es resultado del manejo responsable que su administración hace con los recursos del Instituto, lo cual se ha reflejado en mejoras en las condiciones de crédito para las y los trabajadores de nuestro país.



’Nuestro esfuerzo está enfocado en apoyar a los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan. El año pasado redujimos nuestra tasa de interés en 20 por ciento y acabamos de anunciar el Plan de Alivio para nuestros acreditados’, afirmó.



Con ello, el funcionario enfatizó que el Fonacot cumple con su misión de fomentar el bienestar de los trabajadores y sus familias, siempre buscando ofrecer las mejores opciones de financiamiento…..

