En plena pandemia miles de familias sin agua en Ecatepec, Fernando Vilchis inexperto para gobernar, vecinos de Ciudad Azteca

ECATEPEC,MÉX.- Miles de trabajadores, mujeres y hombres que laboran en la Ciudad de México y otros lugares se vieron afectados en sus viajes luego de que vecinos de Ciudad Azteca decidieron cerrar la Avenida Central como una medida de presión al alcalde Fernando Vilchis para reparar una falla en la red hidráulica que lleva varios días.



De acuerdo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edgar Daniel Sánchez, son miles de familias las que carecen del vital líquido en plena pandemia, no tienen agua para preparar sus alimentos, lavar sanitarios y ropa, bañarse y otras actividades de limpieza, más grave aún en aquellos hogares donde hay enfermos y adultos mayores.



Afirmó que no es la primera ocasión que los dejan sin agua, dijo.



Por otra parte, los seguidores del senador de la república, Higinio Martínez quien propone dividir el municipio de Ecatepec, como Juan Sánchez y Margarita Pérez, que se unieron a la manifestación, expresaron que el mal gobierno de Fernando Vilchis y la desatención con sus gobernados, es la causa principal de la iniciativa de ley que propuso al Congreso Local como al ejecutivo para su estudio.



Señalaron que el alcalde nunca había ocupado un cargo de representación social y el haber participado con MORENA, como dice el presidente de la república, se hubieran puesto a una vaca en la boleta esa vaca ganaría, que fue lo que sucedió en Ecatepec, que de dirigir a taxistas tolerados ganó la elección, ahora,dijeron no sabe que hacer, promete agua en la zona serrana en donde no hay infraestructura, además de que la mancha urbana devora barrancas, bosques de reserva en donde la marginación y el olvido saltan a la vista.